Чего испугался Трамп: почему сразу заговорил о передаче Украине ракет Patriot

Когда президент США Трамп говорит, что рассмотрит передачу ракет Patriot Украине, потому что "они необходимы им для обороны", а ответственность за неясность с военными поставками оружия Белый дом возлагает на главу Пентагона, это значит, что Трамп, гиперчувствительный к общественному мнению, понимает, что его усердное отношение к России приведет к потере. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что готов повторить то, что он уже говорил неоднократно, а именно – отмалчиваться от темы российско-украинской войны – тоже не лучший вариант для Трампа, потому что общественное мнение в США вполне справедливо считает, что отмалчивание – это прямая поддержка России.

"Антироссийская ястреба из Трампа, конечно, не получится, но подтолкнуть его к продажам Украине американского оружия за европейские деньги вполне возможно. Однако до сих пор считаю, что стратегическим военным союзником Украины становится Европа, а точнее неформальный альянс северных стран Европы, где наконец-то выделили значительные средства на оборону и осознают, что инвестиции в безопасность Украины – это инвестиции в их собственную безопасность", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейшей поставки оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.

"Им они (Patriot – ред.) понадобятся для обороны. Я не хочу видеть, как убивают людей... Им что-то понадобится, потому что по ним бьют достаточно сильно... Да, мы можем это рассмотреть", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, поставят ли США Украине дополнительные комплексы.

Глава Белого дома отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

"Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше", — заявил Дональд Трамп.



