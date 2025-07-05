Чего испугался Трамп: почему сразу заговорил о передаче Украине ракет Patriot

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Кравцев Сергей
Когда президент США Трамп говорит, что рассмотрит передачу ракет Patriot Украине, потому что "они необходимы им для обороны", а ответственность за неясность с военными поставками оружия Белый дом возлагает на главу Пентагона, это значит, что Трамп, гиперчувствительный к общественному мнению, понимает, что его усердное отношение к России приведет к потере. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что готов повторить то, что он уже говорил неоднократно, а именно – отмалчиваться от темы российско-украинской войны – тоже не лучший вариант для Трампа, потому что общественное мнение в США вполне справедливо считает, что отмалчивание – это прямая поддержка России.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейшей поставки оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.
Глава Белого дома отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.