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Чего ждать после выборов президента США

Эксперты ожидают ряд протестов и беспорядков после выборов президента США

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня, 3 ноября, в США начались выборы. За кресло президента борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, которым соответственно 74 и 78 лет, за пост вице-президента ведут борьбу Майкл Пенс и Камала Харрис.

Чего ждать после выборов президента США

Фото: РИА Новости

Выборы 2020 считают напряженными, ведь в двух кандидатов на пост президента почти одинаковое количество сторонников. Стоит отметить и тот факт, что нынешняя явка оказалась рекордной за последние десятилетия.

Обычно результаты выборов быстро подсчитывают и оглашают сразу ночью после избрания президента. На этот раз процесс подсчетов может задержаться, поскольку большое количество людей отправляют свои голоса по почте.

Эксперты прогнозируют беспорядки и протесты после объявления результатов выборов. Это связывают с тем, что по результатам общенационального опроса, разница между двумя кандидатами отличается в несколько голосов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Чтобы обезопасить себя и свое имущество после объявления результатов, владельцы бизнеса в некоторых штатах Америки решили закрыть свои заведения и забить окна фанерой.

Следует добавить, что американцы сегодня выбирают не только президента и вице-президента, но и кандидатов в Палату Представителей и Сената.

Также можете посмотреть данные соцопросов по выборам президента Америки.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/election-day-night-2020/30927305.html
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