Чего ждать Украине от президента Трампа: будет ли звонок Путину и Зеленскому

Дональд Трамп станет 47-м президентом США, триумфально вернувшись в Белый дом. Более того, Республиканская партия, судя по всему, берет под свой контроль Сенат и Палату представителей. В ходе победной речи во Флориде Дональд Трамп уже заявил, что остановит войны. Правда, республиканец не конкретизировал, имеется ли в виду война в Украине. В то же время в Кремле уже намекнули, что не видят реального завершения войны в Украине за одну ночь, как этого обещал ранее Трамп. Что значит победа Трампа? Выполнит ли он свое обещание – позвонит Путину и Зеленскому в ближайшие часы, где поднимет вопрос завершения войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Камала Гаррис

Для Украины заканчивается эра дозированной помощи

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан традиционно разбил свой ответ на несколько тезисов.

Эксперт отметил, что первый ключевой тезис состоит в том, что победа Дональда Трампа на выборах означает, что американцы устали от слабости президента Джо Байдена.

"На самом деле, кто бы ни кандидировал на этих выборах от Демократической партии, шансы у него на выигрыш были бы минимальны. Что и показал результат, который мы сейчас видим", – прокомментировал экс-дипломат.

Вадим Трюхан заметил, второй тезис – это то, что Дональд Трамп будет сильным президентом и он с удовольствием будет стучать кулаком по столу тогда, когда Соединенные Штаты кто-то будет игнорировать, презирать, не уважать или не прислушиваться к их мнению.

"Третий тезис. Для Украины заканчивается эра дозированной помощи, которую она получала во время пребывания у власти администрации Джо Байдена. Дозированной в понимании недостаточной для того, чтобы победить, но достаточной для того, чтобы не упасть на колени перед российским агрессором. Но, что будет при Дональде Трампе мы узнаем не скоро. Нам сейчас сложно на фронте, но эти месяцы до февраля-марта 2025-го года, пока администрация Трампа не заменит администрацию Байдена, нам будет еще сложнее. Потому что мы будем находиться в зоне неопределенности. Ибо, с одной стороны, мы можем получить от президента Дональда Трампа дырку от баранки. Он может приостановить помощь Украине. И он перестанет поддерживать Украину, наоборот, будет давить, побуждая к какому-то невыгодному для нас соглашению с Путиным. А, с другой стороны, поскольку мы уже знаем, что Кремль официально заявил, что за ночь война с Украиной не закончится, как бы того ни хотел Трамп, то своей неуступчивой позицией россияне могут разозлить Трампа. И тогда он может дать Украине абсолютно все, включая ракеты Tomahawk, которые, как мы знаем, просил у Джо Байдена Владимир Зеленский. Следовательно, с одной стороны, плохо, что мы попадаем в зону турбулентности. А, с другой стороны, хорошо, что, по крайней мере, через несколько месяцев мы попадаем в зону определенности. И мы будем понимать, Трамп нам помогает, или, наоборот, абсолютно ничем не помогает. И от этого уже сможем отталкиваться", – отметил эксперт.

Что касается возможности Трампа созвониться, как с Зеленским, так и с Путиным, то Вадим Трюхан не исключает того, что Трамп еще до инаугурации позвонит им обоим.

"Убежден, что как первый, так и второй с удовольствием поднимут трубки. О том, что услышит Трамп от обоих президентов, прогнозировать можно, но сложно. Потому что, с одной стороны, Путин понимает, что отказывать Трампу – это наступить на горло своей песне и сетовать себя на гнев следующего президента США, а, с другой стороны, он не то, что вывести свои войска, он даже остановиться в Украине не может. Потому что победа для него не выглядит очевидной как минимум. Из-за того, что он не завоевал те области в полном объеме, которые он включил в Конституцию России. Что касается Зеленского, то у него аналогичная ситуация. Фактически Зеленскому надо пропетлять, пробежать между капельками с тем, чтобы Дональд Трамп не решил для себя, что именно Зеленский – это тот человек, который не хочет закончить войну, который не хочет помочь Трампу выполнить его же обещание, данное избирателям о том, что он закончит войны. Так что эти звонки и для Путина, и для Зеленского, и для Трампа будут очень непростыми. Они фактически определят дальнейшее течение истории, как в Украине, так и в России, а возможно и в Европе и даже во всем мире", – подытожил Вадим Трюхан.

Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское

Инвестиционный банкир, сотрудник инвестиционной компании Dragon Сергей Фурса считает, что избрание Дональда Трампа очередным президентом США – красноречивое доказательство, что мир в очередной раз повернул не туда.

"Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское. Сегодня праздник у очень многих очень неприятных людей. Единственное что радует, что ожидания от президентства Трампа так плохи, особенно для Украины, что превзойти их очень тяжело, а значит, нас ждет приятный сюрприз. Ожидание всегда главное. И можно было бы трясти головой и спрашивать себя "Как такое стало возможным". Как такой человек с таким окружением и списком грехов может во второй раз возглавить такую страну как США. И не предрекает ли это кризис, будущий кризис, в самих США… Можно было бы, но не украинцам это делать. Не украинцам, которые просто выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, еще недавно выбиравшим дважды несудимого президента. И не украинцам упрекать американцев, когда здесь, в столице Украины, в Киеве, дважды побеждал Черновецкий и его молодая команда, результаты работы которой до сих пор лежат, а скорее стоят, рубцами на лице города. Украинцы лучше других должны понимать, как это происходит. Рефлексии же можно оставить американским интеллектуалам. У них для этого будут долгие четыре года", – отметил эксперт.

Сергей Фурса отмечает, что на ключевой вопрос, сможет ли США пережить и "переварить" Трампа, ответ один – остается надеяться, что да.

По словам эксперта, свободному миру нужен сильный полицейский, свободному миру нужен лидер, но сейчас все идет к тому, что свободный мир будет проходить очень серьезное испытание на трансатлантическое единство, верность своим ценностям.

А что касается окончания войны в Украине, то остается ждать, как Трамп завершит войну за 24 часа и сдержит ли слово.

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