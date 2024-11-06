Не важно, кто выиграет президентские выборы в США – Камала Гаррис или Дональд Трамп – победитель будет стремиться к завершению войны в Украине, считает ведущий обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

В США проходят выборы президента. Фото из открытых источников

"Кто бы ни победил завтра в США, фокус будет на прекращении этой ужасной войны. Надеюсь, что на условиях, не поощряющих агрессию со стороны РФ", — подчеркнул Дэвид Игнатиус.

Обозреватель считает, что у ВСУ нет перспектив возобновить масштабные наступательные действия, чтобы вытеснить российскую армию с украинской территории.

"Мне сказали, что Украина сейчас строит линию, чтобы оградить свою территорию от дальнейшего российского продвижения к Днепру. Но я согласен, что эта защита была сделана слишком поздно и, вероятно, слишком мало. Единственное объяснение, как я подозреваю, заключается в нежелании Зеленского признать, что война превратилась в оборонительный тупик и что украинские надежды на наступление, которое могло бы освободить всю территорию, нереалистичны", — отметил обозреватель WP.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.