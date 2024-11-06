Чего ждать Украине после выборов президента США: прогноз WP

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Марьян Ощановский
Не важно, кто выиграет президентские выборы в США – Камала Гаррис или Дональд Трамп – победитель будет стремиться к завершению войны в Украине, считает ведущий обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
В США проходят выборы президента. Фото из открытых источников
Обозреватель считает, что у ВСУ нет перспектив возобновить масштабные наступательные действия, чтобы вытеснить российскую армию с украинской территории.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.
Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.
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