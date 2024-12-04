Чем должна будет пожертвовать Украина: СМИ узнали детали мирного плана Трампа

План Дональда Трампа по завершению войны и установлению мира в Украине приобретает все более ясные очертания. Один из бывших сотрудников службы нацбезопасности Трампа сказал, что существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых деталях, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, советники Трампа попытаются принудить Москву и Киев к переговорам с помощью "пряников и кнутов", включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется.

Издание отмечает, что Трамп пока еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана, однако несколько советников обсуждали идеи между собой на публичных форумах и — в некоторых случаях — с Трампом.

В конечном итоге мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским, сказали советники. При этом аналитики отмечают, что Путин может отказаться садиться за стол переговоров, поскольку продолжение захвата украинских территорий может принести ему больше выгоды.

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