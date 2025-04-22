Чем обернется для Трампа выход из переговоров о войне в Украине

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Ткачик Олеся
Если американский президент Дональд Трамп выйдет из переговоров по урегулированию войны России против Украины, то таким образом выстрелит себе в ногу, считает политолог Сергей Таран. Дело в том, говорит он, что в этом случае речь будет идти не просто о российско-украинской войне, а о способности США влиять на ключевые процессы безопасности в мире.
Дональд Трамп
Как говорит эксперт, война в Украине слишком тесно связана с другими международными событиями, чтобы Трамп мог так легко выйти из нее, не породив сомнения, что нынешний Белый дом сейчас вообще на что-то способен. Не случайно, говорит эксперт, новости о российско-украинской войне уже больше трех лет безальтернативно попадают в первые заголовки всех мировых медиа.
По его словам, подобные процессы пройдут и в других регионах. "Величие" США будет подвергнуто сомнению и в иранском вопросе, и в Азии, и даже в отношениях США с ближайшими соседями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какой сценарий завершения войны может согласиться РФ.
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