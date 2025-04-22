Чем обернется для Трампа выход из переговоров о войне в Украине

Если американский президент Дональд Трамп выйдет из переговоров по урегулированию войны России против Украины, то таким образом выстрелит себе в ногу, считает политолог Сергей Таран. Дело в том, говорит он, что в этом случае речь будет идти не просто о российско-украинской войне, а о способности США влиять на ключевые процессы безопасности в мире.

Дональд Трамп

Как говорит эксперт, война в Украине слишком тесно связана с другими международными событиями, чтобы Трамп мог так легко выйти из нее, не породив сомнения, что нынешний Белый дом сейчас вообще на что-то способен. Не случайно, говорит эксперт, новости о российско-украинской войне уже больше трех лет безальтернативно попадают в первые заголовки всех мировых медиа.

"Дистанцирование от российско-украинской войны будет означать фактический выход США из европейских дел. А значит, будет означать и приглашение Китая принять в них участие. Прежде всего, из-за усиления экономических связей, а потом, кто знает, может быть и безопасности. Ведь Пекин влияет на желание Путина вести дальнейшие войны, а как может вскоре выясниться, Вашингтон, напротив, не может на него влиять", — подчеркнул Таран.

По его словам, подобные процессы пройдут и в других регионах. "Величие" США будет подвергнуто сомнению и в иранском вопросе, и в Азии, и даже в отношениях США с ближайшими соседями.

"Да, после таможенного "блиц-льда" Трампа я могу легко поверить в то, что США смогут объявить о выходе из переговорного процесса в российско-украинской войне. Но от этого Вашингтон не получит, а потеряет. Ибо на и без того ослабленном тарифной войной международном авторитете США будет поставлен жирный штамп "несостоятельный", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какой сценарий завершения войны может согласиться РФ.



