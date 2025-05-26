Чем обернется гнев Трампа на массированные удары Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине. Свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social. Можно ли ожидать, что теперь администрация США изменит свое отношение к Путину, введет новые санкции и продолжит поставки вооружения Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Похоже, что Трамп просто не способен на решительное давление на Москву

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, так прокомментировал ситуацию:

"Мы уже видели критические комментарии от Дональда Трампа в его твитах по поводу действий России и раньше, но за этим не следовало никаких ответных действий. Так будет ли иначе на этот раз? Четко сказать сложно. Пока мы наблюдали полное нежелание оказывать хоть какое-то давление на Москву. Похоже, что Трамп просто не способен на такое".

При этом эксперт отметил, что терять надежду, что в этот раз возможно будет какая-то реакция кроме риторики, не стоит. Однако, признался Владимир Дубовик, ничего такого не ожидает.

"Что касается поставки оружия, то возможно только приобретение такого оружия за деньги. Если нынешняя администрация будет готова продавать такое оружие, то это уже будет неплохо", — подытожил эксперт.

Надеяться нужно только на себя

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что новых санкций против рф Дональд Трамп вводить пока не собирается уж точно. Оказывать дополнительное давление на Путина – тоже.

"Это при том, что в Сенате уже 80+ сенаторов из 100 готовы проголосовать за введение 500% тарифов для государств, которые покупают российскую нефть. Но, опять же, лишь теоретически. По крайней мере, представители Республиканской партии. А они пока без одобрения со стороны Трампа это делать точно не будут", – отметил политолог.

При этом Максим Яли объяснил, почему в своем комментарии постоянно использует уточнение "пока". По словам эксперта, все будет происходить по отмашке Трампа до того момента, пока будет достаточно высоким одобрение политики главы Белого дома среди американцев.

"Так что не стоит тешить себя лишними иллюзиями. Всегда нужно надеяться только на себя. Вот этот жизненный урок украинскому народу и его "элитам" предстоит усвоить. Путем неимоверных жертв и разрушений. Но другого выхода просто нет. Иначе национальная забава под названием "Танцы на граблях" будет продолжаться до тех пор, пока украинское государство вновь не коллапсирует под внешним давлением извне. Как уже было чуть более 100 лет назад, что и является главной целью Путина в этой войне", – подытожил Максим Яли.

Читайте на портале "Комментарии" — в США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине.



