"Черные лебеди" 2025 года: невероятные сценарии, которые могут перевернуть жизнь по версии Politico

Американское издание Politico опубликовало подборку возможных событий, которые могут существенно изменить глобальный порядок в 2025 году. Среди этих сценариев как геополитические, так и социальные и экономические изменения, которые выглядят маловероятными, но потенциально способны повлиять на весь мир. К работе над списком были привлечены ученые, аналитики и эксперты по прогнозированию.

Черные лебеди» 2025 года (фото из открытых источников)

1. Самая масштабная кибератака в истории

В 2025 году может произойти глобальная кибератака, временно парализующая критическую инфраструктуру многих стран. Politico обращает внимание на четыре ключевых фактора, повышающих вероятность этого сценария. Это, в частности, распространение генеративного искусственного интеллекта, способного создавать контент, в частности вредный. Кроме того, уязвимость больших языковых моделей, использование ИИ для написания программного кода и стремление новой администрации США к дерегулированию могут значительно ослабить защиту цифровых систем.

По мнению издания, сокращение расследований и снижение их качества сделают мир более уязвимым к киберпреступлениям, последствия которых будут особенно разрушительными.

2. Секретное соглашение между Трампом и Путиным по Ирану

Politico предполагает, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу секретную договоренность, направленную на приостановку разработки ядерного оружия по Ирану. В рамках этого соглашения Путин убедит Тегеран совершить пятилетнюю паузу, тогда как Трамп удержит Израиль от атаки на Иран, получив от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана обещание нормализовать отношения с Израилем при условии отказа от военных действий.

Однако Politico отмечает, что Трамп может быть не в курсе, что Путин пообещал поставить Ирану передовые системы ПВО через год для защиты от возможной израильской атаки.

3. Всплеск сепаратистского движения в США

Politico прогнозирует, что Дональд Трамп после избрания президентом может поддержать инициативу активистов по передаче 15 округов восточного Орегона в состав Айдахо в рамках движения Greater Idaho. Это решение повлечет за собой волну сепаратистских движений в США. Например, в Техасе и Калифорнии возникнут требования об обособлении, что приведет к массовым протестам, столкновениям с полицией и жертвам среди демонстрантов.

4. Возникновение неизвестного инфекционного заболевания

Сценарий предполагает вспышку нового инфекционного заболевания в сельской общине США с низким уровнем вакцинации. Симптомы болезни будут похожи на грипп, но не соответствуют ни одному известному вирусу. Правительство неохотно будет вводить меры противодействия, что повлечет за собой быстрое распространение инфекции.

В ситуации, когда налицо будет только экспериментальная вакцина, а согласование ее использования будет затягиваться, вспышка достигнет масштабов эпидемии. Другие страны могут запретить въезд американцев, а экономические последствия заболевания будут сравниваться с пандемией COVID-19.

5. Неожиданный альянс Трампа и Си Цзиньпина

Politico допускает, что Дональд Трамп, несмотря на жесткие заявления против Китая, может заключить альянс с Си Цзиньпином. Вместе с Владимиром Путиным они будут работать над мирным соглашением по Украине, которое удовлетворит все стороны.

Также Трамп может отказаться от политики высоких пошлин на китайские товары во избежание подорожания товаров для американцев, что станет толчком к переговорам с Китаем.

6. Два государства для двух народов

Реализация идеи создания отдельных государств для израильтян и палестинцев потребует масштабных изменений в политике обеих сторон. Politico отмечает, что для этого необходимо будет сформировать новое правительство в Израиле, способное отказаться от правых политиков, а также провести демонтаж еврейских поселений на Западном берегу.

Со своей стороны, палестинцы должны будут объединиться под новым руководством, а арабские страны — в частности Саудовская Аравия и ОАЭ — сыграть решающую роль в мирном процессе.

7. Финансовый коллапс из-за искусственного интеллекта

Масштабный обвал финансовых рынков может быть вызван злонамеренным использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации. Фальшивые новости, слухи и поддельные улики способны вызвать панику среди инвесторов, что спровоцирует глобальный кризис. Администрация Трампа, ошеломленная масштабом сбоя, не сможет принять ответные меры. Обвал рынка в США вызовет глобальную панику С риском подобных атак столкнутся лондонская и токийская биржи.

8. Перелом в климатической борьбе

Politico предусматривает, что в 2025 году борьба с изменением климата станет нормой для общества, а избиратели будут все чаще поддерживать инициативы, направленные на сохранение окружающей среды.

"Общество быстро приближается к переломному моменту, когда действия по борьбе с изменением климата становятся нормой, а не исключением. К удивлению многих, 2025 год может стать годом такого сдвига", — пишет Politico.

9. Развитие неожиданных альянсов

Экономические и технологические прорывы могут привести к пересмотру отношений между странами. В частности, США могут переосмыслить свои связи с Европой и Ближним Востоком, а новые игроки, такие как Индия и африканские страны, изменят глобальный баланс сил. Кроме того, эксперты Politico предполагают кардинальное изменение социально-политической структуры Ближнего Востока, если Трамп сможет "организовать прекращение боевых действий в таких регионах как сектор Газа, Сирия и Южный Ливан, и выступить посредником в движении к миру и стабильности".

10. Ядерная программа Южной Кореи

Политическая нестабильность в Южной Корее может привести к заявлению о наличии ядерного оружия. Если Япония и Тайвань начнут разрабатывать подобные программы, это нарушит стабильность в регионе и будет угрожать новой гонкой вооружений.

11. Отмена вакцинации в армии США

Отмена обязательной вакцинации в вооруженных силах США может привести к вспышке опасных болезней среди военных, что ослабит их боеспособность. В итоге, пишет Politico, новый порядок безопасности "формируется в странах вакцинированных", и рынки капитала перемещаются туда же.

12. Свержение Лукашенко

Ослабление позиций Путина из-за возможного вступления Украины в НАТО или договоренности с США может стать причиной свержения Лукашенко в Беларуси.

13. Энергетический сбой

Старение инфраструктуры электросетей в США повышает риск масштабных отключений, что будет иметь серьезные социально-экономические последствия. Politico напоминает, что в США более 70% линий электропередачи и трансформаторов было построено более 25 лет назад, когда спрос на энергию был ниже, чем сейчас. Без электричества любой город оказывается уязвимым для кибератак, нацеленных на сферы здравоохранения и финансов. "Потеря электроэнергии в корне изменит жизнь американцев и приведет к срочным и хаотическим политическим решениям", — пишет издание.

14. Ядерные угрозы

Эксперты предполагают, что глобальное напряжение может побуждать отдельные страны использовать ядерное оружие. . "Если ядерные государства – такие как Россия, Китай и Северная Корея – начнут агрессивные атаки на своих соседей с целью "окончательной победы", и если эти атаки терпят неудачу, искушению потянуться за ядерным инструментом может быть слишком трудно сопротивляться", — пишет Politico.

15. Прорыв в квантовых технологиях

Новости о прорывах в области квантовых вычислений поступали в 2024 году сначала из Китая, а затем из США. Развитие технологий, как пишет Politico, может устареть много криптографических средств, используемых для защиты личных данных. Если решающий прорыв будет совершен в Китае, это может стать новым оружием в продолжительной торговой войне КНР с США.