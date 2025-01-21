Четыре важных темы, о которых Трамп промолчал во время своей инаугурации

Дональд Трамп официально начал свой второй президентский термин с инаугурационной речи, затронувшей ряд важных вопросов: экономики, инфляции, национальной безопасности и обещаний "золотого века Америки". Однако несколько ключевых тем, ранее занимавших важное место в его политической риторике, остались без внимания, в том числе война в Украине.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

1. Война в Украине

Несмотря на то, что ситуация в Украине была одной из главных тем международной повестки дня, Трамп не упомянул о ней в своей речи. Ни Украина, ни Россия не были названы, хотя президент ранее заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа или максимум через 100 дней после присяги.

Только после инаугурации Трамп подтвердил намерения встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что переговоры состоятся "в скором времени". Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к соглашению, но не уверен, готов ли на этот шаг Путин.

2. Гренландия и территориальные вопросы

Еще в начале января Трамп заявлял, что Соединенным Штатам требуется контроль над Гренландией по соображениям экономической безопасности. Эти заявления повлекли за собой международный резонанс, в частности официальный ответ правительства Гренландии. Однако в своей инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул самый большой остров мира.

3. Отсутствие упоминания о Канаде

Помимо Гренландии Трамп также шокировал мир заявлениями, что Канада должна стать 51 штатом США, обосновывая это экономическими выгодами. Несмотря на предварительные заявления, Канада не фигурировала в его речи, что, вероятно, снизило напряжение между двумя странами. Пока администрация Дональда Трампа не вводила дополнительные тарифы для Канады, как ранее угрожал президент США.

4. Китай

Китай, ранее бывший одним из главных противников в заявлениях членов администрации Трампа, был упомянут лишь вскользь в контексте Панамского канала. Президент США сказал, что Пекину есть что сказать в этом регионе, но так не должно быть. Это неожиданная позиция, учитывая предыдущие тарифные войны и критику Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему речь нового государственного секретаря Марко Рубио стала знаковой. Что нужно знать о новой внешней политике Трампа.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации.