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Чьи войска должны гарантировать мир в Украине: что сказал Трамп

Избранный президент США считает, что за безопасность Украины должна отвечать Европа

сегодня, 21:26
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Марьян Ощановский

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска в Украине для контроля соблюдения режима прекращения огня.

Чьи войска должны гарантировать мир в Украине: что сказал Трамп

Трамп не планирует отправлять в Украину армию США. Фото из открытых источников

Об этом со ссылкой на официальные лица сообщает издание The Wall Street Journal.

Дональд Трамп настаивает, что ключевую роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины должна взять на себя Европа. В то же время, считает избранный президент Штатов, его страна может оказать поддержку Европе в этом процессе, однако не планирует отправлять свои войска в Украину.

Издание также сообщает, что во время встречи в Париже 7 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Дональд Трамп заявил, что "поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на путинский режим. "Я хочу заключить соглашение, единственный способ это сделать – не бросать Украину", – высказался Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп высказал мнение, что завершить войну в Украине будет сложнее, чем конфликты на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что проблемы Ближнего Востока, хотя и сложные, могут быть решены быстрее, чем то, что происходит между Россией и Украиной. "На Ближнем Востоке все происходит очень продуктивно. Я думаю, что проблема Ближнего Востока будет решена", — заявил он.



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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/trump-ukraine-russia-war-plan-8901d78b?mod=world_lead_pos1
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