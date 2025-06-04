Высокопоставленный чиновник, ликвидировавший российское дезинформационное подразделение правительства США, женат на россиянке, имеющей связи с Кремлем. Об этом пишет издание The Telegraph.

Даррен Битти и его русская жена

Даррен Битти вызвал беспокойство в Государственном департаменте с момента своего назначения в феврале из-за своих горячих пророссийских взглядов.

Он был известен своей сосредоточенностью на уничтожении агентства, занимавшегося борьбой с кремлевской пропагандой.

Битти, исполняющий обязанности замминистра по публичной дипломатии и связям с общественностью, женат на женщине, чей дядя занимал несколько должностей в российской политике и однажды получил личное сообщение с благодарностью от Владимира Путина.

В годы до прихода к правительству Битти писал сообщения в социальных сетях, предлагая Путину "инфильтрировать" западные институты, а также атаковал то, что он называл "глобалистской американской империей".

Многие посты Битти в социальных сетях также касаются Китая, он неоднократно призывает США сдать Тайвань Пекину и называет Британию "бедным и жалким королевством", которому "было бы гораздо лучше под китайским владычеством".

Источники в Государственном департаменте выразили скептицизм относительно того, проходил ли он проверку на предмет безопасности, процесс, который был смягчен при президенте Трампе.

Даррен Битти был членом первой администрации Трампа, но после увольнения в 2018 году якобы за участие в конференции белых националистов, он переосмыслил себя как медиафигуру "альт-райт".

Согласно публичным записям, в мае 2021 года он женился на россиянке по имени Юлия Кириллова на церемонии в округе Бровард, штат Флорида.

Кириллова, которая, согласно ее странице в Facebook, получила образование в Москве, прежде чем учиться за границей в Канаде и Вашингтоне, округ Колумбия, является племянницей Сергея Черникова, российского алкогольного магната.

Черников, чье состояние в 2005 году оценивалось в 150 миллионов долларов, как сообщается, получил благодарственное письмо от Путина за помощь в избирательной кампании, которая впервые привела российского лидера к власти.

В том же году Черников сделал свой первый шаг в политике, заняв должность в министерстве природных ресурсов, а затем стал заместителем губернатора Ненецкого края в Сибири.

С 2008 по 2010 он был членом Общественной палаты России, которая была основана по предложению Путина и номинально предназначена для контроля деятельности российского правительства.

Как до, так и после женитьбы на племяннице Черникова, Битти неоднократно критиковал то, что он называл "глобалистской американской империей", в то же время восхваляя Россию и Китай как противовес ее "пробужденной" идеологии.

Говорят, что одновременно с роспуском агентства Битти настаивал на возобновлении отношений с Россией, настаивая на внедрении программ культурного обмена в таких отраслях, как балет и хоккей.

Также говорят, что он проявлял значительный интерес к секретным материалам, связанным с Россией, что вызвало широкую обеспокоенность по поводу передачи ему конфиденциальной информации.

В свой первый день в должности президент Трамп в одностороннем порядке предоставил допуск к секретной информации сотрудникам Администрации президента, ссылаясь на задержки с обработкой документов. Администрация не является частью Государственного департамента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские государственные СМИ предупредили население, что не стоит возлагать большие надежды на украинско-российские переговоры, вокруг которых столько шума в медиа.