Число погибших от наводнений в США пересекло ужасную отметку

Масштабное наводнение, накрывшее Техас в День независимости США 4 июля, привело к минимум 104 смертям. Среди погибших оказалось 28 детей, еще более двух десятков человек числятся пропавшими без вести. Катастрофа произошла из-за внезапного выхода из берегов реки Гваделупе после мощных дождей.

Наводнение в Техасе, США. Фото: Associated Press

Как сообщает CNN, уровень воды в реке Гваделупе поднялся до высоты двухэтажного дома, затопив крупные территории округа Керр. По словам местного шерифа, здесь больше всего жертв от наводнений в США. Погибли не менее 84 человек. Кроме того, личности 22 взрослых и 10 детей до сих пор не удалось установить.

Спасательные службы продолжают поисковые операции, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Команды прочесывают илистые берега Гваделупе, однако надежда найти живых стремительно угасает, ведь с момента крушения прошло уже четыре дня.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что число погибших возросло до 91 человека. Однако по данным CNN, теперь число погибших превысило 100 человек.

Критики Дональда Трампа обвиняют его администрацию в сокращении штата Национальной метеорологической службы (NWS). По данным СМИ, при формировании бури в офисе NWS, ответственном за прогнозирование погоды в регионе, дежурили только пятеро сотрудников. Это соответствует норме для ночной смены, но некоторые считают, что человеческих ресурсов было недостаточно для эффективного предупреждения. Однако в Белом доме отвергли обвинения.

"Это было деяние Бога", – заявила Ливитт.

Она также подчеркнула, что службы дали ранние и последовательные предупреждения, а метеорологи выполнили свою работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом большом наводнении в Австралии за последние 500 лет. В стране была объявлена массовая эвакуация.