Что будет с украинским небом без ракет Patriot от США: озвучены перспективы

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Клименко Елена
Украинская сторона пока не получила официальных подтверждений о приостановке поставок ПВО ракет и боеприпасов из США. Однако этот сценарий рассматривался, и у страны есть определенный запас техники. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
Фото: из открытых источников
Он добавил, что любое прекращение поставок жизненно важных для Украины средств – это, безусловно, негативный фактор.
Однако украинские власти, учитывая современные международные вызовы, уже прорабатывают несколько вариантов для минимизации возможных потерь.
"В частности, у нас есть запас мощностей, а также активно работают дипломаты, Минобороны и офис президента для возобновления поставок из США", — подчеркнул депутат.
Особое внимание он обратил на вооружение, поставляемое исключительно Америкой, в частности ракеты для систем Patriot.
"Украина совместными усилиями пытается снизить риски, а дальше посмотрим", — резюмировал Вениславский.
Как уже писали "Комментарии", прерывание поставок США зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине — это серьезный отрицательный сигнал со стороны Вашингтона, особенно на фоне активизации российских обстрелов, в том числе баллистических ракет и "Кинжалов". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.