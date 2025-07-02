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Что будет с украинским небом без ракет Patriot от США: озвучены перспективы

Власти Украины, учитывая сложность современной международной политики, прорабатывали несколько вариантов для снижения негативного влияния на страну

2 июля 2025, 13:50
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Клименко Елена

Украинская сторона пока не получила официальных подтверждений о приостановке поставок ПВО ракет и боеприпасов из США. Однако этот сценарий рассматривался, и у страны есть определенный запас техники. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Что будет с украинским небом без ракет Patriot от США: озвучены перспективы

Фото: из открытых источников

"Пока говорить об официальном подтверждении рано, ведь есть только заявление представительницы Белого дома. Считаю, что в ближайшее время наши дипломаты получат четкую информацию о решении и перечне ограниченных вооружений", — пояснил Вениславский.

Он добавил, что любое прекращение поставок жизненно важных для Украины средств – это, безусловно, негативный фактор.

Однако украинские власти, учитывая современные международные вызовы, уже прорабатывают несколько вариантов для минимизации возможных потерь.

"В частности, у нас есть запас мощностей, а также активно работают дипломаты, Минобороны и офис президента для возобновления поставок из США", — подчеркнул депутат.

Особое внимание он обратил на вооружение, поставляемое исключительно Америкой, в частности ракеты для систем Patriot.

"Украина совместными усилиями пытается снизить риски, а дальше посмотрим", — резюмировал Вениславский.

Как уже писали "Комментарии", прерывание поставок США зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине — это серьезный отрицательный сигнал со стороны Вашингтона, особенно на фоне активизации российских обстрелов, в том числе баллистических ракет и "Кинжалов". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.



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