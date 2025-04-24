Что будет в случае отказа Украины подчиниться Трампу: озвучен драматический сценарий

Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в запланированных переговорах по мирному урегулированию войны в Украине стал сигналом глубоких разногласий среди западных партнеров по стратегии завершения конфликта. Как сообщает The Times, это событие также демонстрирует растущее разочарование и нетерпение со стороны окружения президента Дональда Трампа по позиции Киева.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Журналисты издания предполагают, что Трамп может потерять интерес к процессу и выйти из переговоров, оставив Украину один на один с российской агрессией — без оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки со стороны США.

Вместо Рубио на сразу потерявшие высокий статус переговоры прибыл Кит Келлог — специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России. По сообщению источников, диалог фактически был заблокирован, ведь украинский президент решительно отверг ключевые требования американской стороны по мирному соглашению.

Среди неприемлемых для Киева условий — отказ от курса на членство в НАТО, признание Крыма по российской территории, передача России оккупированных регионов, а также предоставление США права на доступ к украинским природным ресурсам.

Украинское руководство подтвердило готовность к дипломатическому пути, но исключило возможность противоречащих суверенитету уступок. Такую позицию разделяют и многие европейские лидеры. Они обеспокоены тем, что Вашингтон вместо давления на Кремль оказывает давление на союзников, требуя снятия санкций с России, но не добивается никаких уступок от Москвы.

Издание также подчеркивает, что в Кремле не собираются идти на реальное прекращение войны. Обещание краткосрочного перемирия на Пасху обернулось жестоким нарушением — в течение нескольких часов после его объявления РФ нанесла мощные удары по гражданским объектам. В результате одной из атак был взорван автобус, погибли по меньшей мере девять человек.

"Комментарии" уже писали, что во время общения с журналистами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время, он отметил, что договориться с президентом Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем он ожидал, и именно поэтому процесс затягивается.