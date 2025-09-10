"Что это, черт возьми, такое?": в Конгрессе показали видео, как дрон атаковал НЛО

В Конгрессе Соединенных Штатов показали видео, как американский беспилотник MQ-9 Reaper запускает ракету Hellfire по неопознанному летательному объекту, двигавшемуся над водами у побережья Йемена.

Кадр из НЛО. Фото иллюстративное

В Конгрессе США состоялось слушание подкомитета по надзору за правительством Палаты представителей, рассматривавшего тему "неопознанных аномальных явлений" (UAP). В ходе этих слушаний член Палаты представителей от штата Миссури Эрик Берлисон показал видео, на котором, по его словам, беспилотник MQ-9 Reaper атаковал НЛО.

Видео, датированное 30 октября 2024 года. На кадрах видно, как дрон наблюдает за ярким блестящим объектом, летящим над волнами. Другой MQ-9 Reaper запускает по нему ракету Hellfire, однако снаряд не наносит никакого вреда неизвестному летательному объекту. Так называемый НЛО продолжает двигаться по прямой траектории, словно удара не последовало.

"Я не собираюсь вам это объяснять, вы сами увидите, что оно делает", – сказал Берлисон во время воспроизведения видео, указывая, что это зафиксированный пример НЛО.

Журналист-расследователь Джордж Кнапп, который был свидетелем на слушаниях, призвал обнародовать видео для общественности, где зафиксирован неопознанный летающий объект.

"Общественность должна видеть это. Это ракета Hellfire врезалась в НЛО и просто отлитела от него. Да. Что это, черт возьми, такое?" – сказал Кнапп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о падении НЛО в Польше. Прокуратура выяснила, что это было действительно.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что "одержим" НЛО.