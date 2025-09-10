"Что это, черт возьми, такое?": в Конгрессе показали видео, как дрон атаковал НЛО

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Конгрессе Соединенных Штатов показали видео, как американский беспилотник MQ-9 Reaper запускает ракету Hellfire по неопознанному летательному объекту, двигавшемуся над водами у побережья Йемена.
Кадр из НЛО. Фото иллюстративное
В Конгрессе США состоялось слушание подкомитета по надзору за правительством Палаты представителей, рассматривавшего тему "неопознанных аномальных явлений" (UAP). В ходе этих слушаний член Палаты представителей от штата Миссури Эрик Берлисон показал видео, на котором, по его словам, беспилотник MQ-9 Reaper атаковал НЛО.
Видео, датированное 30 октября 2024 года. На кадрах видно, как дрон наблюдает за ярким блестящим объектом, летящим над волнами. Другой MQ-9 Reaper запускает по нему ракету Hellfire, однако снаряд не наносит никакого вреда неизвестному летательному объекту. Так называемый НЛО продолжает двигаться по прямой траектории, словно удара не последовало.
Журналист-расследователь Джордж Кнапп, который был свидетелем на слушаниях, призвал обнародовать видео для общественности, где зафиксирован неопознанный летающий объект.
Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что "одержим" НЛО.