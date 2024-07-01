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Что изменилось после дебатов: The Economist узнало, снимется ли Байден с президентской гонки

Демократическая партия парализована невозвратными затратами на переизбрание президента и страхом, что несогласие пойдет на пользу Трампу

сегодня, 17:17
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Кравцев Сергей
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Несмотря ан огромный вал критики действующий президент США Джо Байден не снимется с текущей президентской кампании. Откровенно провальное выступление на первых дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом не стало причиной для изменения позиции в рядах Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Economist".

Что изменилось после дебатов: The Economist узнало, снимется ли Байден с президентской гонки

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что выступление Байдена во время президентских дебатов 27 июня поставило под сомнение его баллотирование. Однако в последующие дни кампания пыталась "спасти" действующего президента, и пока это удалось.

"Поскольку мистер Байден уже получил доверие от своей партии, его нужно было бы убедить, что его кандидатура несостоятельна. Если бы восстание вспыхнуло среди его коллег-демократов, это могло произойти. Однако среди демократов в Конгрессе и в различных губернаторских кругах тишина. Даже единичные задние скамейки не решались выйти и публично сказать то, о чем они часто волнуются", — говорится в статье.

Авторы материала считают, что Байден все же будет баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Так как, "в отличие от парламентских выборов, реального механизма его устранения нет".

"Мистер Байден и его заместители поняли, что страха раскола, если он отступит, пока достаточно, чтобы удержать партию в строю. Таким образом президент, похоже, получил урок от своего врага, мистера Трампа, который понял, что, если он просто проигнорирует призывы своей партии отступить в моменты кризиса, все они в конце концов станут в очередь", – говориться в публикации. 

Журналисты отмечают, прямо сейчас Демократическая партия парализована безвозвратными расходами на переизбрание президента, отсутствием харизматичного вице-президента и, прежде всего, страхом, что несогласие только пойдет на пользу шансам Дональда Трампа. Это, вероятно, сработает на собственную партию президента. Но это ошибочная стратегия убеждения избирателей, резюмирует издание.

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