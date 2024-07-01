Что изменилось после дебатов: The Economist узнало, снимется ли Байден с президентской гонки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря ан огромный вал критики действующий президент США Джо Байден не снимется с текущей президентской кампании. Откровенно провальное выступление на первых дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом не стало причиной для изменения позиции в рядах Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Economist".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что выступление Байдена во время президентских дебатов 27 июня поставило под сомнение его баллотирование. Однако в последующие дни кампания пыталась "спасти" действующего президента, и пока это удалось.
Авторы материала считают, что Байден все же будет баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Так как, "в отличие от парламентских выборов, реального механизма его устранения нет".
Журналисты отмечают, прямо сейчас Демократическая партия парализована безвозвратными расходами на переизбрание президента, отсутствием харизматичного вице-президента и, прежде всего, страхом, что несогласие только пойдет на пользу шансам Дональда Трампа. Это, вероятно, сработает на собственную партию президента. Но это ошибочная стратегия убеждения избирателей, резюмирует издание.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена приняли решение, остается ли он в предвыборной гонке.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!