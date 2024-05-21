Что изменилось: в Госдеп прямо ответили, хотят ли США выигрыша Украины в войне

Вашингтон стремятся к выигрышу Украины и поражению Российской Федерации в начатой ею полномасштабной войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", — сказал представитель Госдепа.

Мэтью Миллер также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о стратегическом поражении России в этой войне.

Представитель Госдепа также добавил, что выигрыш Украиной войны автоматически будет означать поражение России в противостоянии.

"Думаю, что наша позиция — кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, — остается достаточно четкой уже более двух лет", — отметил дипломат.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



