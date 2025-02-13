Что может сделать Трамп Украине, если она откажется капитулировать

После разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным российская пропаганда пытается деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с последними событиями, считает социолог Игорь Эйдман.

Зеленский и Трамп

"Не надо делать трагедию из того, что два старых мудака полтора часа несли словесный понос по телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по возвращению в Макдональдс пластиковых трубочек, переименованию географических объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу своего права первой ночи с Екатериной 2 и взаимоотношений Рюриковичей с половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны", — отметил Эйдман.

Он подчеркнул, что никакого соглашения Трамп с Путиным не подписывал. Более того, эксперт предположил, что поскольку каждый из них видит себя полубогом, то им договориться о чем-то будет вообще трудно.

При этом Эйдман подчеркнул, что Украина — не колония США, поэтому сама будет принимать все решения.

"Что может сделать против нее Трамп? Только одно — полностью прекратить ей помощь. Так он это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным", — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию европейской коалиции по поддержке Украины, автономную от США.

"У старушки Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные богатейшие страны — Норвегия, например", — подчеркнул Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине посоветовали разорвать отношения с США.



