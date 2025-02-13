Что может сделать Трамп Украине, если она откажется капитулировать

После разговора Дональда
Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным российская пропаганда пытается
деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с последними
событиями, считает социолог Игорь Эйдман.
Зеленский и Трамп
"Не надо делать
трагедию из того, что два старых мудака полтора часа несли словесный понос по
телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по
возвращению в Макдональдс пластиковых трубочек, переименованию географических
объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу
своего права первой ночи с Екатериной 2 и взаимоотношений Рюриковичей с
половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны", —
отметил Эйдман.
Он подчеркнул,
что никакого соглашения Трамп с Путиным не подписывал. Более того, эксперт
предположил, что поскольку каждый из них видит себя полубогом, то им договориться
о чем-то будет вообще трудно.
При этом Эйдман
подчеркнул, что Украина — не колония США, поэтому сама будет принимать все
решения.
"Что может
сделать против нее Трамп? Только одно — полностью прекратить ей помощь. Так он
это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него
ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным", —
отметил эксперт.
По его мнению, сейчас
нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию
европейской коалиции по поддержке Украины, автономную от США.
"У старушки
Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы
Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные
богатейшие страны — Норвегия, например", — подчеркнул Эйдман.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Украине посоветовали разорвать отношения с США.
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