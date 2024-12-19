logo

BTC/USD

98977.01

ETH/USD

3518.32

LTC/USD

104.27

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Что может стать новой угрозой для Украины: заявление из Вашингтона
commentss НОВОСТИ Все новости

Что может стать новой угрозой для Украины: заявление из Вашингтона

Госсекретарь США Блинкен рассказал, что любое прекращение огня РФ воспринимает как паузу

сегодня, 10:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в Украине может стать полезным шагом, но только при условии, что Россия выполнит ряд четких обязательств и предоставит надежные гарантии. По его словам, без таких договоренностей перемирие может превратиться в паузу, которой Россия воспользуется для усиления своих сил и подготовки новых атак.

Что может стать новой угрозой для Украины: заявление из Вашингтона

Что угрожает Украине: новое заявление США о рисках перемирия

Эту позицию он озвучил во время выступления в Совете по международным отношениям. Блинкен подчеркнул, что прекращение огня должно предусматривать механизмы, которые не позволят России восстановить свои силы и продолжить агрессию против Украины.

"Достижение прекращения огня, я думаю, было бы хорошим делом, если бы это можно было сделать на условиях, которые уважают эти принципы, и если бы оно содержало необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, чтобы можно было сдержать дальнейшую российскую агрессию. Потому что любое прекращение огня, в глубине души Путина, будет: отдых, переоснащение и повторное наступление в нужный момент", — подчеркнул госсекретарь.                                                 

Он также добавил, что Украина нуждается во всесторонней поддержке, чтобы защитить свой суверенитет и независимость. Это включает не только военную помощь, но и гарантии безопасности, которые сделают любые попытки новых атак невозможными.

Читайте на портале "Комментарии" — Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что убийство генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-in-a-conversation-at-the-council-on-foreign-relations/
Теги:

Новости

Все новости