Что может стать опасным фактором для Украины: при чем здесь антитрампизм

Социологи КМИС снова спросили у украинцев, хорошо или плохо для Украины, что американцы избрали себе президентом Дональда Трампа. До инаугурации это считали хорошим 54%, сейчас 19%. И 73% считают выбор американцев плохим для Украины. Политтехнолог, политический эксперт Алексей Голобуцкий объяснил в чем угрожающая тенденция для Украины.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Опустим тот момент, что это выбор граждан другого государства на другом континенте, которые ориентируются на свои проблемы и потребности, а не на желания и предпочтения украинцев. Опустим и то, что Трамп, точнее, трампизм как характеристика целого мощного течения в Республиканской партии – это симптом, а не причина проблем", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, фактом является то, что отношение к Трампу у украинцев меняется с каждым его новым заявлением или решением — то есть, ежедневно или пару раз в день. То есть, 73% негативных оценок вероятнее всего озвучивались в "неудачные дни" очередных негативных высказываний Трампа.

Алексей Голобуцкий подчеркивает, главное, чтобы этот антитрампизм не перешел в украинцев в откровенный антиамериканизм. Потому что это будет очень опасным фактором для нашего государства во многих сферах.

Читайте на портале "Комментарии" — КМИС спросил украинцев, на что может рассчитывать Украина при президенте Трампе. В декабре 2024 года 23% украинцев считали, что можно ожидать частично или полностью справедливого мира, а противоположного мнения придерживались 31% респондентов. В то время как в марте 2025 года, 55% украинцев считают, что при Трампе Украина должна рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов.

Как отмечает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, для Украины важно сохранять конструктивные и партнерские отношения с США, однако риторика и действия некоторых лиц в администрации Трампа "особенно болезненны" для украинцев.

"Нынешние события могут заложить фундамент антиамериканизма в Украине. В Украине и до 2025 года ощущалось определенное разочарование действиями США, а администрация Трампа достаточно решительно цементирует неодобрительное восприятие США", — заключает Грушецкий.



