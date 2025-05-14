Что не так с идеей Трампа закончить войну: в чем опасность для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет закончить войну в Украине. Однако бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер отметил, что Трамп просто хочет окончания конфликта и ему безразлично, где будет проходить линия оккупации.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Курт Волкер в интервью NV рассказал о стремлении Трампа завершить войну в Украине. По его словам, президент США реально хочет конца войны, однако ему неважно сколько украинских территорий окажется под контролем Путина.
Американский дипломат отметил, что администрация Трампа настроена закончить войну в Украине и обеспечить длительный мир без возобновления боевых действий, однако это должно быть сделано так, чтобы налогоплательщики в США "не платили за это вечно". Главным в этом вопросе должна стать Европа, которая обеспечила бы свою собственную безопасность и безопасность Украины.
В результате Волкер предлагает показывать Украине партнерство с США, которое станет ценным для команды Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трамп, где он сказал, что Крым останется под контролем России.
Также "Комментарии" писали о Виткоффе, который назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа.
Новости