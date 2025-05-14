Что не так с идеей Трампа закончить войну: в чем опасность для Украины

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет закончить войну в Украине. Однако бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер отметил, что Трамп просто хочет окончания конфликта и ему безразлично, где будет проходить линия оккупации.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Курт Волкер в интервью NV рассказал о стремлении Трампа завершить войну в Украине. По его словам, президент США реально хочет конца войны, однако ему неважно сколько украинских территорий окажется под контролем Путина.

"Все, чего действительно искренне хочет Трамп, – это прекращение боевых действий. Ему не нравится видеть, как каждый день погибают молодые люди. Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", – сказал Волкер.

Американский дипломат отметил, что администрация Трампа настроена закончить войну в Украине и обеспечить длительный мир без возобновления боевых действий, однако это должно быть сделано так, чтобы налогоплательщики в США "не платили за это вечно". Главным в этом вопросе должна стать Европа, которая обеспечила бы свою собственную безопасность и безопасность Украины.

В результате Волкер предлагает показывать Украине партнерство с США, которое станет ценным для команды Трампа.

"У вас есть связь с Соединенными Штатами. Вы не хотите быть обузой для американских налогоплательщиков, а хотите быть партнером с Соединенными Штатами. Это все способы говорить так, что Трамп и его команда будут это ценить", – объяснил Волкер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трамп, где он сказал, что Крым останется под контролем России.

Также "Комментарии" писали о Виткоффе, который назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа.