Что не так с реакцией Трампа на самую большую атаку России по Украине

Президент США Дональд Трамп отреагировал на масштабную атаку России в ночь на 7 сентября, когда армия РФ применила более 800 дронов и ракет. Трамп выразил недовольство таким действиям российского диктатора Владимира Путина, однако без конкретных последствий для Москвы. Почему президент США именно так отреагировал на рекордную атаку России.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Когда журналисты спросили Трампа о самой большой атаке РФ по Украине и его заявлениях относительно хороших отношений с Путиным, которые не дают ничего о чем просит американский лидер, то ответом президента США стало:

"Никто не был более жестким к России, чем я. В частности, это связано с трубопроводом "Северный поток-2" и многое другое. Но я недоволен", — сказал Трамп.

На дополнительный вопрос, каково наибольшее препятствие к мирному соглашению для окончания войны, Трамп сказал, что "происходят очень интересные дискуссии". По его словам, в США приедут европейские лидеры по обсуждению войны в Украине. В конце концов, Трамп пообещал, что "мы это решим", однако не указал на какую-либо возможность действий в отношении России после ее рекордной атаки, а также удара по правительственному зданию в Киеве, где повреждение получил Кабинет министров.

Политический обозреватель Роман Шрайк указывает на значительные отличия в подходах Трампа и бывшей администрации США во главе с Джо Байденом. По его словам, после такого шага РФ Соединенные Штаты ввели новые санкции, однако это не происходит при правлении Трампа.

"Удар по зданию Кабмина – это новая ступенька на лестнице эскалации. В рамках правил, которых придерживалась предыдущая администрация США, был бы ответ – новые санкции против России. Но Дональд Трамп не любит правил, не любит санкции. Он любит только себя, деньги и друга Владимира", — указывает Шрайк.

Аналитик Виктор Андрусив считает, что от Трампа не стоит ничего ожидать до 10 октября – объявление Нобелевской премии мира. По его мнению, после этой даты ситуация станет более понятной по поводу действий президента США.

"Не надо ничего ждать от Трампа до 10 октября. Он целый год работал на получение Нобелевской премии мира, и за пару недель до этого точно не будет внедрять санкции и давать больше оружия. А вот после 10 октября — ничего его сдерживать уже не будет. Тогда и увидим", — отмечает Андрусив.

