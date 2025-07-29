Что не так с ультиматумом Трампа к России: почему в это никто не верит

Президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими вторичными санкциями российскому диктатору Владимиру Путину, который не хочет идти на окончание войны в Украине. Однако в его угрозы, что Соединенные Штаты введут 100%-ную пошлину за импорт российской нефти для других стран, практически никто не верит.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В начале июля Трамп заявил о 50-дневном сроке для Путина, после чего США намерены ввести 100% пошлины на страны, покупающие российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной. Впоследствии президент США еще больше усилил риторику, сократив этот срок до 7-9 августа. Но даже с таким ультиматумом рынки остаются спокойными, а цены на нефть – стабильными.

Аналитики сомневаются в решительности Трампа. По словам Фернандо Феррейры из Rapidan Energy Group, введение пошлин на уровне 100% может "взорвать" глобальные поставки и повлечь за собой скачок цен, что станет ударом для мировой экономики.

"Мы считаем, что вторичные тарифы могут быть слишком жестким инструментом для администрации. Если вы готовы воспользоваться ядерным вариантом, изъяв с рынка свыше 4,5 миллиона баррелей в день, и вы готовы разорвать коммерческие связи с другими странами из-за того, что они импортируют российскую нефть, вы рискуете массовым ростом цен на нефть", — считает Феррейра.

Клей Сигл из Центра стратегических и международных исследований также считает, что такой сценарий маловероятен. Эксперт главной причиной называет уязвимость Трампа по теме высоких цен на нефть. По его мнению, Трамп не готов жертвовать внутренней экономической стабильностью ради внешнеполитического давления. К тому же, Трамп традиционно предпочитает гибкие двусторонние переговоры, а не соблюдение жестких формул.

Еще один показательный момент, несмотря на громкие заявления Трампа, рынок нефти отреагировал спокойно. Цены остаются стабильными на уровне около 65 долларов за баррель. Это свидетельствует о том, что трейдеры не воспринимают угрозы Трампа Путину серьезно.

Кроме того, эксперты предупреждают, что такие действия президента США могут иметь обратный эффект. К примеру, торговая политика Трампа, в частности пошлины на сталь, уже влияла на расходы энергетических компаний США, поэтому это может негативно сыграть против него накануне выборов в Конгресс в 2026 году.

Таким образом, угрозы Трампа выглядят скорее как политический жест, чем реальный план действий, мировое сообщество не верит в радикальные шаги Вашингтона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев ответил, когда Россия будет готова к переговорам.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум.