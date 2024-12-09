Что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину

Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может уменьшиться, если он снова вступит в должность президента. Такой сценарий вызывает беспокойство, поэтому Украине следует продолжать убеждать мир в важности своей борьбы и рассказывать о возможных последствиях сокращения помощи, отметил в комментарии 24 канала исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштей.

Путин и Трамп

По его словам, Трамп рискует понести значительные политические потери, если согласится с условиями диктатора Владимира Путина относительно завершения войны в Украине. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Впрочем, по замечанию Эпштейна, Трамп известен своей непредсказуемостью и частыми изменениями взглядов. К примеру, во время своего первого президентского срока в 2017 году он сначала резко критиковал Ким Чен Ина, а впоследствии стал называть его "другом".

Эксперт подчеркнул, что хотя существует вероятность, что Трамп будет открыто поддерживать Кремль, вполне возможно и противоположное развитие событий. Задача Украины и ее партнеров убедить мир в важности защиты свободного мира.

"Если Трамп уступит Украину Путину, то мир его будет помнить как слабака, который все отдал России, которая сегодня имеет слабую армию, экономику и также власть. Напомним, что полтора года назад Евгений Пригожин дошел почти до Москвы и никто его не сумел остановить", — отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на важность дипломатии со стороны европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского и Трампа на совместную встречу в Париже, демонстрируя роль Европы в формировании международной политики.

Эксперт выразил надежду, что подобные инициативы станут толчком к переменам и в Германии после возможных политических преобразований, когда канцлером станет Фридрих Мерц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заговорил о том, что необходимо останавливать войну, чтобы прекратить "бессмысленные" жертвы. Впрочем, в РФ заявили, что Трамп еще не выходил с ними на контакт.



