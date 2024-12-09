logo

BTC/USD

97590.51

ETH/USD

3832.17

LTC/USD

122.55

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину

Если Трамп решит отдать Путину Украину, то мир будет помнить его как слабака

сегодня, 14:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может уменьшиться, если он снова вступит в должность президента. Такой сценарий вызывает беспокойство, поэтому Украине следует продолжать убеждать мир в важности своей борьбы и рассказывать о возможных последствиях сокращения помощи, отметил в комментарии 24 канала исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштей.

Что ожидает Трампа, если он решит отдать Украину Путину

Путин и Трамп

По его словам, Трамп рискует понести значительные политические потери, если согласится с условиями диктатора Владимира Путина относительно завершения войны в Украине. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Впрочем, по замечанию Эпштейна, Трамп известен своей непредсказуемостью и частыми изменениями взглядов. К примеру, во время своего первого президентского срока в 2017 году он сначала резко критиковал Ким Чен Ина, а впоследствии стал называть его "другом".

Эксперт подчеркнул, что хотя существует вероятность, что Трамп будет открыто поддерживать Кремль, вполне возможно и противоположное развитие событий. Задача Украины и ее партнеров убедить мир в важности защиты свободного мира.

"Если Трамп уступит Украину Путину, то мир его будет помнить как слабака, который все отдал России, которая сегодня имеет слабую армию, экономику и также власть. Напомним, что полтора года назад Евгений Пригожин дошел почти до Москвы и никто его не сумел остановить", — отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на важность дипломатии со стороны европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского и Трампа на совместную встречу в Париже, демонстрируя роль Европы в формировании международной политики.

Эксперт выразил надежду, что подобные инициативы станут толчком к переменам и в Германии после возможных политических преобразований, когда канцлером станет Фридрих Мерц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заговорил о том, что необходимо останавливать войну, чтобы прекратить "бессмысленные" жертвы. Впрочем, в РФ заявили, что Трамп еще не выходил с ними на контакт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/tramp-hoche-zmenshiti-dopomogu-ukrayini-shho-yogo-mozhe-perekonati_n2703242
Теги:

Новости

Все новости