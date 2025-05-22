Что означает "прекращение помощи США Украине": без чего придется воевать ВСУ

Если администрация Дональда Трампа решит остановить поддержку Украины, ключевым станет то, как именно будет реализовано это “прекращение”. От этого направления зависит способность Киева продолжать борьбу с агрессором. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет CSIS.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что речь идет не только о прекращении новых поставок: спектр действий может варьироваться от полного сворачивания военной и разведывательной поддержки, включая запрет союзникам передавать Украине технику, связанную с американскими технологиями, до частичного ограничения дальнейших поставок, что также будет иметь серьезные последствия.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года США оказали Украине военную помощь на сумму $66,5 миллиарда, а также более $50 миллиардов финансовой поддержки. Хотя технически эта помощь предназначена Украине, около 90% военных расходов были направлены на закупки в самих Соединенных Штатах – для изготовления нового оружия или замены уже переданного Киеву из составов Пентагона. В общей сложности примерно 60% всех средств тратятся в США, 25% – непосредственно в Украине, а еще 15% – на контракты и логистику в других странах.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, который якобы пока не готов рассматривать введение новых санкций против РФ в американском Сенате, царят совсем другие настроения. Там заметно растет нетерпение по поводу введения санкций против России. Двухпартийный законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля собрал поддержку уже 81 сенатора из 100. В эти дни в Вашингтоне объединить стольких сенаторов вокруг какой-то идеи – задача крайне непростая. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.



