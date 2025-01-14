Что предполагает план Трампа по Украине, который он объявит после инаугурации

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Ткачик Олеся
Сразу после своей инаугурации Дональд Трамп может представить план остановки войны в Украине. При этом, как отметил в эфире Freedom директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, вероятно, что этот документ будут дорабатывать при участии Вашингтона, Киева и Москвы.
Дональд Трамп
Как отметил эксперт, до сих пор неизвестно, будет ли этот план предусматривать размещение миротворцев в Украине, хотя такую идею уже высказывать члены команды Трампа.
При этом Дубовик отметил, что европейская дискуссия по поводу миротворцев выглядит обоснованной. Однако необходимо убедиться, что страны Европы готовы предоставить свои войска, если США примут соответствующее политическое решение.
Вместе с тем, эксперт убежден, что первая версия плана Трампа будет лишь черновиком, который в процессе обсуждения претерпевает многие изменения.
По его мнению, администрация Трампа стала оценивать перспективы завершения войны более реалистично, в частности, учитывая имиджевые риски.
Эксперт убежден, что команда Трампа понимает, что первый вариант мирного плана будет лишь основой, которая будет меняться в зависимости от реакции Украины, России и союзников. К тому же важно учесть, кто обеспечит финансирование и предоставление миротворческих сил. США уже потратили слишком много на поддержку Украины, и Европейский Союз должен принимать более активное участие. К тому же он подчеркивал, что американские военные не будут в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Европе уже готовы организовать встречу Трампа и Путина.
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