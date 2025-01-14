Что предполагает план Трампа по Украине, который он объявит после инаугурации

Сразу после своей инаугурации Дональд Трамп может представить план остановки войны в Украине. При этом, как отметил в эфире Freedom директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, вероятно, что этот документ будут дорабатывать при участии Вашингтона, Киева и Москвы.

Дональд Трамп

Как отметил эксперт, до сих пор неизвестно, будет ли этот план предусматривать размещение миротворцев в Украине, хотя такую идею уже высказывать члены команды Трампа.

При этом Дубовик отметил, что европейская дискуссия по поводу миротворцев выглядит обоснованной. Однако необходимо убедиться, что страны Европы готовы предоставить свои войска, если США примут соответствующее политическое решение.

Вместе с тем, эксперт убежден, что первая версия плана Трампа будет лишь черновиком, который в процессе обсуждения претерпевает многие изменения.

“Я абсолютно уверен, что это будет первоначальный вариант, что он еще может претерпевать многие изменения, потому что это будет пока черновик, который потом будет дорабатываться и Вашингтоном, и с Москвой, и с Киевом, и, возможно, с европейскими столицами, поэтому что роль Европы здесь велика. И уже даже говорилось о том, что если и когда Кит Келлог поедет после инаугурации, теперь уже понятно до Европы и, возможно, поедет в Киев и Москву, он хотел еще остановиться в некоторых европейских столицах, чтобы согласовать это с некоторыми европейскими странами. Это так хороший знак. Если так произойдет, это значит, что администрация Трампа все же не будет действовать только односторонне, а будет подключать к координации действий по этому вопросу других западных союзников Украины", — прокомментировал Дубовик.

По его мнению, администрация Трампа стала оценивать перспективы завершения войны более реалистично, в частности, учитывая имиджевые риски.

Эксперт убежден, что команда Трампа понимает, что первый вариант мирного плана будет лишь основой, которая будет меняться в зависимости от реакции Украины, России и союзников. К тому же важно учесть, кто обеспечит финансирование и предоставление миротворческих сил. США уже потратили слишком много на поддержку Украины, и Европейский Союз должен принимать более активное участие. К тому же он подчеркивал, что американские военные не будут в Украине.

"Все эти вопросы нужно еще согласовать и, разумеется, для этого нужно много времени. И это начинает понимать уже администрация Трампа… Чтобы никто после первых 24 или 48 часов не стал спрашивать президента на пресс-конференции, почему он до сих пор не остановил войну, они уже демонстрируют эту большую реалистичность", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Европе уже готовы организовать встречу Трампа и Путина.



