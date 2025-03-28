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Что произошло: почему Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность посла в ООН

Дональд Трамп не будет назначать конгрессвумен Стефаник послом США в ООН, хочет, чтобы она осталась в Конгрессе

сегодня, 12:50 comments1546
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Кравцев Сергей

Президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла США в ООН. Свое решение Трамп объяснил тем, что ему нужен ее голос в Палате представителей. 

Что произошло: почему Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность посла в ООН

Элиз Стефаник. Фото: из открытых источников

"В процессе реализации нашей повестки дня "Америка прежде всего" крайне важно сохранить каждое республиканское место в Конгрессе. Мы должны быть едины, чтобы достичь нашей цели, и Элиз Стефаник была жизненно важной частью наших усилий изначально", – пояснил Дональд Трамп свою позицию в Truth Social.

Он добавил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, где она будет полезна своей работой, чтобы помочь реализовать "исторические налоговые льготы, создание больших рабочих мест, рекордный экономический рост, обеспеченную границу, энергетическое доминирование, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку великой снова".

Ранее в СМИ началось обсуждение, что кандидатура Стефаник оказалась под вопросом из-за давления со стороны Республиканской партии, чтобы она добровольно не приступила к новой должности.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин может недооценивать вспыльчивый характер американского лидера Дональда Трампа. Президент США очень чувствителен к унижениям, но его страна имеет огромную экономическую и военную мощь. Поэтому постоянное увиливание Путина от предложений Трампа прекратить войну в Украину может в конце концов надоесть главе Белого дома. Об этом говорится в материале "The Telegraph".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/elise-stefanik-nomination-un-ambassador-in-jeopardy/
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