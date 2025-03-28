Что произошло: почему Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность посла в ООН

Президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла США в ООН. Свое решение Трамп объяснил тем, что ему нужен ее голос в Палате представителей.

Элиз Стефаник. Фото: из открытых источников

"В процессе реализации нашей повестки дня "Америка прежде всего" крайне важно сохранить каждое республиканское место в Конгрессе. Мы должны быть едины, чтобы достичь нашей цели, и Элиз Стефаник была жизненно важной частью наших усилий изначально", – пояснил Дональд Трамп свою позицию в Truth Social.

Он добавил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, где она будет полезна своей работой, чтобы помочь реализовать "исторические налоговые льготы, создание больших рабочих мест, рекордный экономический рост, обеспеченную границу, энергетическое доминирование, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку великой снова".

Ранее в СМИ началось обсуждение, что кандидатура Стефаник оказалась под вопросом из-за давления со стороны Республиканской партии, чтобы она добровольно не приступила к новой должности.

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