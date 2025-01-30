Что произошло с Трампом: почему тот сразу изменил свою риторику в отношении Путина

Внезапное изменение риторики Дональда Трампа, за несколько месяцев перешедшего от нападок на Владимира Зеленского к жестким ультиматумам Кремля, действительно не должно никого удивлять. Трамп всегда отличался прагматизмом, а не принципами. И сейчас он почувствовал, что Россия находится в проигрышном положении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для Newsweek пишут аналитики Йельского института лидерства (США) Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обращают внимание, что Дональд Трамп во что бы то ни стало пытается избегать ситуаций, когда его ассоциируют с проигравшей стороной. Именно поэтому он сейчас отошел от старой риторики восхваления "добродетелей" Путина.

К тому же Трамп часто прибегает к стратегии "разделяй и властвуй". Именно так он сейчас действует повсюду: настраивает Францию против Германии, Британию против ЕС, Ford против General Motors. Похоже, что с Россией и Китаем он прибег к тому же.

"Похоже, что между Китаем и Россией начинается конкуренция за то, кто первым сможет заключить лучшее соглашение [из США в лице Трампа]", – пишут аналитики.

При этом Зонненфельд и Тиан предполагают, что Дональд Трамп, возможно, очень разочаровался в России после того, как ему объяснили, насколько "лилипутской" российская экономика по сравнению с Китаем. Возможно, именно поэтому в последнее время Трамп так снисходительно высказывается о Китае, который он изображал главным врагом США еще совсем недавно.

Читайте на портале "Комментарии" — Politico написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также Reuters. В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



