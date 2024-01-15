Что с рейтингом Байдена и удалось ли Трампу стать лидером накануне праймериз в США: опрос

Сезон праймериз 2024 года в США стартует с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности. При этом рейтинг одобрения работы Джо Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

По данным национального опроса, который проводится в Айове, Трамп особенно высоко оценивается республиканцами и независимыми республиканцами по трем показателям: наилучшие шансы на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный кандидат от партии.

Дональд Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, но с меньшим отрывом, по двум другим показателям — эмпатии и общим ценностям. И семь из десяти республиканцев положительно оценивают Трампа.

В целом, 72% взрослых, придерживающихся республиканской ориентации, были бы удовлетворены выдвижением Трампа в качестве кандидата, как и 75% в мае. 61% удовлетворился бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Хейли — 48 %; Вивек Рамасвами — 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) — 23 %; Аса Хатчинсон — 17 %.

По сравнению с Трампом со стороны республиканцев, значительно меньше демократов и независимых, придерживающихся демократических взглядов, были бы довольны выдвижением Байдена от своей партии — 57% — что отражает его слабые рейтинги в целом и по таким вопросам, как экономика и иммиграция.

Напомним, очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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