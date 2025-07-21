Что сделает Трамп после окончания дедлайна для Путина: главные сценарии

14 июля президент США Дональд Трамп объявил ультиматум для российского диктатора Владимира Путина в 50 дней для достижения мира в Украине. В Кремле прямо не ответили на угрозы Трампа, однако Россия не демонстрирует каких-либо процессов для окончания войны и продолжает заявлять о необходимости достижения всех поставленных целей. Политический обозреватель Роман Шрайк предложил пять вариантов, как будет действовать Трамп после отказа Путина идти на окончание войны в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Шрайк предлагает классифицировать варианты ранжирования от TACO до Fordo. Термин "TACO" (Trump Always Chickens Out) переводится, как "Трамп всегда дает заднюю", несмотря на свои угрозы, тогда как под Фордо подразумевается иранский завод по обогащению урана, который был атакован США.

Шрайк предлагает 5 сценариев после того, как Путин откажется от ультиматума Трампа, конечный срок которого наступит 2 сентября.

TACO

Трамп ничего не делает. "Санкции? Разве я говорил о санкциях? Это война Байдена, следующий вопрос!"

TACO+

Трамп переносит дедлайн, возможно, угрожая санкциями более конкретно.

Такофордо

Трамп переносит дедлайн, но вводит какие-то санкции. К примеру, присоединяется к снижению потолка цен на российскую нефть и банит танкеры.

Фордо-

Трамп вводит все санкции против России и/или пошлины для не крупнейших покупателей российских энергоресурсов. К примеру, бьет пошлиной по нелюбимой им Бразилии.

Фордо

Трамп делает то, что обещал – серьезно бьет по российским банкам и нефти, вводит пошлины в 100% всем российским покупателям, включая Китай и Индию.

По его словам, также возможны промежуточные варианты, однако "реальность будет где-нибудь между TACO и Фордо-". Кроме того, Шрайк отмечает, что в большей степени все будет зависеть от поведения Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шрайк назвал, что реально сделал Трамп для Украины за 6 месяцев своего президентства.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп изменил свою риторику по отношению к Путину и какая за этим скрывается опасность для Украины.