Что сказали в США на призывы ввести санкции против РФ сейчас

В воскресенье, 20 февраля, госсекретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен в комментарии телеканалу CNN ответил на призывы президента Украины о введении сейчас санкций против России, которые имели бы превентивный характер. Об этом известно со страницы CNN в Twitter.

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"Путин принял решение, но пока танки фактически не ездят... мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия все-таки предотвратить "российское вторжение", — подчеркнул он.

Также чиновник добавил, что Россию ждет "массивный пакет" санкций в случае ее прямой агрессии против Украины. На вопрос, почему бы не ввести их как превентивную меру, Блинкен ответил, что это будет не так эффективно, да и знакомить Кремль с этим пакетом тоже не стоит, потому что они подготовятся и спланируют дальнейшие действия с учетом этих запретов или ограничений.



Напомним, что во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины санкции Запада будут иметь смысл сейчас, а не тогда, когда начнутся бомбардировки городов и территорий российскими войсками.

В Белом доме считают, что нужно до последнего привлекать дипломатические миссии для предотвращения войны в Европе.



Как сообщал портал, бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" прокомментировал заявления президента Украины о санкциях против России на Мюнхенской конференции. По его словам, даже украинцы не видели того списка "адских санкций", а Кремль тем более не знает, чем конкретно угрожают европейцы и американцы. Поэтому нужно показать россиянам, что их ждет.



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