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Что сказали в США на призывы ввести санкции против РФ сейчас

Блинкен исключает возможность введения санкций против Кремля до вероятного вторжения

сегодня, 08:11
Автор:

Козлова Альбіна
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В воскресенье, 20 февраля, госсекретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен в комментарии телеканалу CNN ответил на призывы президента Украины о введении сейчас санкций против России, которые имели бы превентивный характер. Об этом известно со страницы CNN в Twitter.

Что сказали в США на призывы ввести санкции против РФ сейчас

Фото иллюстративное / Pixabay

"Путин принял решение, но пока танки фактически не ездят... мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия все-таки предотвратить "российское вторжение", — подчеркнул он.

Также чиновник добавил, что Россию ждет "массивный пакет" санкций в случае ее прямой агрессии против Украины. На вопрос, почему бы не ввести их как превентивную меру, Блинкен ответил, что это будет не так эффективно, да и знакомить Кремль с этим пакетом тоже не стоит, потому что они подготовятся и спланируют дальнейшие действия с учетом этих запретов или ограничений.

Напомним, что во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины санкции Запада будут иметь смысл сейчас, а не тогда, когда начнутся бомбардировки городов и территорий российскими войсками.

В Белом доме считают, что нужно до последнего привлекать дипломатические миссии для предотвращения войны в Европе.

Как сообщал портал, бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" прокомментировал заявления президента Украины о санкциях против России на Мюнхенской конференции. По его словам, даже украинцы не видели того списка "адских санкций", а Кремль тем более не знает, чем конкретно угрожают европейцы и американцы. Поэтому нужно показать россиянам, что их ждет.


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Источник: https://twitter.com/CNNSotu/status/1495405443417624576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1495405443417624576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fsankcii-protiv-rossii-nelzya-vvesti-do-vtorzheniya-
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