Что-то пошло не так: к кому американцы относятся лучше, чем к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на второй позиции в рейтинге мировых политиков по позитивному восприятию в США. Выше только римский понтифик. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что среди 14 известных мировых фигур Лев XIV пользуется наивысшим уровнем одобрения в США — +46. У Зеленского показатель составляет +18, что значительно ниже, но все равно среди положительных оценок.

Позитивный имидж папы объясняется тем, что 57% американцев оценивают его положительно и лишь 11% отрицательно. У Зеленского доля положительных оценок (52%) также превышает отрицательные (34%).

В рейтинге также представлены сенатор Берни Сандерс с +11 и президент Франции Эммануэль Макрон, чей баланс мнений оказался нейтральным. Большинство других фигур, включая Илона Маска (-28) и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23), имеют отрицательный баланс.

К Дональду Тампу позитивно относятся 41% американцев, негативно — 57%. Баланс -16. С января президент США потерял 14 пунктов одобрения.

У представителей администрации Трампа, включая Трампа, Хегсета и других, рейтинги значительно ухудшились с января. Маск и Марко Рубио потеряли по 24 пункта за несколько месяцев.

Поддержка Зеленского высока благодаря демократам (+68) и независимым избирателям (+15). Среди республиканцев его баланс негативный (-23).

В опросе Gallup приняли участие 1002 человека Опрос проведен с 7 по 21 июля 2025 года.

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