Что-то пошло не так: Трамп собрался отправить в отставку одного из спецпредставителей

Спецпосланник президента США Адам Белер уйдет в отставку. Он занимает должность специального уполномоченного Дональда Трампа по делам с заложниками. Об этом пишет портал "Комментарии".

Спецпосланник президента США Адам Белер. Фото из открытых источников

Отставка была запланирована и связана с желанием администрации Трампа наделить Белера более широкими полномочиями на другой должности.

Белер известен тем, что курировал от Белого дома переговоры с ХАМАС для освобождения израильских заложников. Белер непосредственно встречался с представителями ХАМАС, что сделало его первым чиновником США, который это сделал.

Хотя эти переговоры были одобрены Трампом, они вызвали гнев среди некоторых республиканцев в Сенате, некоторые из которых частно обсуждали этот вопрос с Белым домом.

Ранее на этой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры Белера с ХАМАС были "одноразовыми" и что представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф является основным каналом переговоров по соглашению об освобождении заложников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Белер продолжит работать как специальный чиновник, который сосредотачивается на переговорах по заложникам.

Напомним, что Дональд Трамп назначил нескольких своих спецпосланников, из которых двое непосредственно влияют на переговоры по войне в Украине. За контакты с Украиной и Европой отвечает генерал в отставке Кит Келлог. Он посещал Украину в прошлом месяце.

Впрочем, по сообщениям западных СМИ, Келлога отстранили от участия в переговорах. Причиной этого были требования Москвы, поскольку, по мнению россиян, Келлог занимает слишком проукраинскую позицию.

Еще один участник переговоров — спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. В переговорном процессе он отвечает за контакты с РФ. На днях он посещал Москву, где обсуждал предложение 30-дневного перемирия.

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