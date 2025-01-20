Что Трамп должен сделать в течение 100 дней по мнению американцев: на каком месте завершение войны

В преддверии инаугурации Дональда Трампа в США обнародовали результаты опроса "Что должно сделать Трамп в первый день своего президентства".

Дональд Трамп

На первом месте начало массовой депортации нелегалов. Такое мнение поддержали 23% опрошенных. На втором – принуждение к миру в Украине. Такой ответ дали 7% американцев. И только ниже расположились налоги, сокращение "зеленой повестки" в энергетике и помилование всех участников "штурма Капитолия" 6 января 2021 года.

"Вообще президентство Трампа много ожиданий среди адекватных людей, как в самой Америке, так и по всему миру. Потому что есть искренние надежды, что слом прогнившего леволиберального миропорядка, позволившего расти, укрепиться и навязывать свою волю таким маргинальным лицам, как Путин, начат", — отметил политолог Роман Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 января состоится инаугурация Трампа. Сам Трамп заявил о том, что поручит сразу после инаугурации готовить звонок к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Кстати, в России уже сочли, когда может состояться разговор между Трампом и Путиным. Там отметили, что обычно новоизбранные президенты США звонили Путину в течение недели-двух после инаугурации.

Кстати, президент США Джо Байден предпринял ряд важных шагов по поддержке Украины, которые могут стать основой для действий следующего главы Белого дома, отметил политолог Игорь Рейтерович. В частности, по его мнению, ключевую роль в этом процессе играют санкции против России, позволяющие оказывать на нее экономическое давление и сэкономить время будущей администрации.



