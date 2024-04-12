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Что Трамп думал об Украине: экс-президента США уличили в симпатиях к РФ

Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп говорил об Украине

сегодня, 22:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Дональд Трамп, будучи на посту президента США, считал, что Украина, особенно Крым, должна быть частью Российской Федерации.

Что Трамп думал об Украине: экс-президента США уличили в симпатиях к РФ

Трамп претендует на пост президента США. Фото из открытых источников

Об этом в своей книге об американской национальной безопасности написала бывшая чиновница Совета национальной безопасности администрации президента США Фиона Гилл. В Белом доме она работала, когда президентом был Дональд Трамп.

В книге воспоминаний о работе в президентской администрации Фиона Гилл пишет, что "Трамп четко дал понять, что Украина и особенно Крым должны быть частью России".

Как известно, ранее Дональд Трамп обещал через 24 часа закончить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/12/trump-russia-ukraine-book-comments
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