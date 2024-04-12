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Марьян Ощановский
Дональд Трамп, будучи на посту президента США, считал, что Украина, особенно Крым, должна быть частью Российской Федерации.
Трамп претендует на пост президента США. Фото из открытых источников
Об этом в своей книге об американской национальной безопасности написала бывшая чиновница Совета национальной безопасности администрации президента США Фиона Гилл. В Белом доме она работала, когда президентом был Дональд Трамп.
В книге воспоминаний о работе в президентской администрации Фиона Гилл пишет, что "Трамп четко дал понять, что Украина и особенно Крым должны быть частью России".
Как известно, ранее Дональд Трамп обещал через 24 часа закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.
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