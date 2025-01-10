Что Трамп подготовил для Украины после своей инаугурации: появился сценарий которого никто не ждал

В интервью изданию "Главред" Олег Шамшур, бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020), поделился своим видением возможных действий Дональда Трампа по ситуации в Украине и войне после его возможной инаугурации.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я думаю, что одним из первых шагов Трампа может стать установление контактов или даже личная встреча с Путиным. Это, по моему мнению, достаточно вероятно. Трамп, вероятно, представляет свой план по урегулированию ситуации. Когда именно это произойдет — до или после встречи с Путиным — зависит от дипломатической тактики.

Посол также выразил обеспокоенность перспективами продолжения военной поддержки Украины.

"К счастью, Байден, хоть и с опозданием, делает все возможное, используя доступные ему ресурсы, чтобы помочь Украине. На время этих усилий хватит, чтобы удержать наши позиции", — добавил он.

Однако, по словам Шамшура, критически важно, как будет развиваться ситуация после возможного прихода Трампа к власти. В частности, он упомянул о том, что Трамп ранее обещал сократить военную помощь Украине, мотивируя это тем, что европейские страны должны больше финансировать подобные инициативы.

"Если это произойдет, это болезненно скажется на наших военных возможностях. Мы должны быть к этому готовы. Как всегда, надеясь на лучшее, необходимо готовиться к самому худшему, а именно к самому реалистичному сценарию", — подчеркнул Шамшур.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что какой Трамп имеет хитрый план и чего хочет добиться. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как считает политолог Виталий Бала, такие действия могут свидетельствовать о том, что реально у Трампа нет плана действий по завершению войны в Украине. В частности, он не знает, как претворить в жизнь свое обещание о прекращении войны в течение 24 часов.

По его мнению, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется встретиться с Трампом или выразит свое невосприятие плана Трампа, который до встречи должен быть озвучен, то новоизбранный президент может пойти другим путем прекращения войны, который будет выгоден Украине.



