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Цифра поражает: сколько украинцев верят, что победа Трампа приближает мир в Украине

О том, что мир в Украине становится более отдаленным, говорят только 14% опрошенных.

27 декабря 2024, 16:50
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Лиля Воробьева

Около половины украинцев (45%) уверены, что победа Дональда Трампа на выборах президента США способствует приближению мира. Из них 15% считают, что мир становится гораздо ближе, а 30% склоняются к мнению, что мир лишь немного приближается.

Цифра поражает: сколько украинцев верят, что победа Трампа приближает мир в Украине

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время 14% респондентов придерживаются противоположной точки зрения: 5% считают, что мир становится более удаленным, а еще 9% считают, что он несколько удаляется.

Еще 40% опрошенных либо не ожидают никаких изменений, либо не смогли определиться с ответом.

Цифра поражает: сколько украинцев верят, что победа Трампа приближает мир в Украине - фото 2
Цифра поражает: сколько украинцев верят, что победа Трампа приближает мир в Украине - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп выдвинул Европе новое требование по Украине . Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал европейским странам увеличить их расходы на военную помощь Украине. Это решение, как отмечает The Washington Post, направлено на уменьшение финансовой нагрузки на Соединенные Штаты в контексте поддержки Украины в области безопасности.

Также отмечено, что Трамп пока не раскрыл подробностей своего плана, как заставить российского президента Владимира Путина завершить войну из-за переговоров. Кроме того, Украина получит 1,1 млрд долларов от МВФ после одобрения нового транша. Это позволит общий объем финансирования по программе EFF в 2024 году достичь 5,4 миллиарда долларов, а общая сумма выплат составит 9,8 миллиарда долларов. Также важным событием явилось распоряжение президента США Джо Байдена после массированных атак России на Украину на Рождество. Байден приказал Пентагону повысить уровень поддержки Украины и обеспечить дополнительные поставки оружия и техники.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1462&page=1
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