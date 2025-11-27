"Циническое риелторское соглашение": Трампа жестко разнесли из-за позиции Украины

Российский оппозиционный деятель и основатель движения "Свободная Россия" Гарри Каспаров подверг резкой критике подход Соединенных Штатов к вопросу поддержки Украины. Во время выступления на Halifax International Security Forum он отметил, что Запад слишком медленно реагирует на угрозы и избегает решительных действий.

Фото: из открытых источников

Каспаров подчеркнул, что главное – не количество оружия, а реальная готовность союзников вступить в бой. Он поставил под вопрос эффективность присутствия канадской бригады в Латвии, спросив, будет ли она открывать огонь в случае атаки России. По его словам, ответ очевиден: вместо немедленной реакции Запад традиционно погрузится в многонедельные дискуссии и согласования.

Политик также остро раскритиковал так называемый мирный план, который обнародовал один из бизнес-партнеров Дональда Трампа. По его мнению, этот документ не имеет ничего общего с реальным урегулированием войны и напоминает скорее коммерческую схему, направленную на выгоду окружения Трампа, а не на защиту Украины. Каспаров назвал его "соглашением риелторов", которое приносит политические дивиденды за счет украинских интересов.

Он подчеркнул, что именно Украина сегодня сдерживает российскую агрессию: если бы не ее сопротивление, российские танки уже давно были бы в Польше, а вопросы членства Украины в НАТО давно следовало бы снять с повестки дня. По его словам, только благодаря устойчивости украинцев Кремль до сих пор не реализовал свои цели по восстановлению империи.

Каспаров предостерег: если Украину будут заставлять принять невыгодные условия "мирного соглашения", это лишь подтолкнет Путина к новой эскалации, поскольку он сочтет, что Запад готов уступать его требованиям.

Как уже писали "Комментарии", миссия Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) на сумму около $8,1 млрд. Как сообщает пресс-служба Фонда, ожидается, что программа не только обеспечит финансирование со стороны МВФ международным, но и облегчит.