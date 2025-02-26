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Цинизм зашкаливает: у Трампа выдали очередной бред о войне РФ против Украины

Ди Вэнс отметился очередным циничным заявлением о войне России против Украины

26 февраля 2025, 15:47
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Ткачик Олеся

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился воспоминаниями о встрече с украинским мигрантом в штате Огайо, который выразил свое возмущение из-за поддержки Америкой Украины. Политик осудил такую позицию и назвал войну в Украине "этническим конфликтом". В частности, об этом он написал в сети X.

Цинизм зашкаливает: у Трампа выдали очередной бред о войне РФ против Украины

Джей Ди Вэнс

Так, Вэнс рассказал, что в 2022 году, во время предвыборной кампании в Сенат, встретил украинца, который был недоволен его отношением к российско-украинской войне.

"Вы пытаетесь бросить мою страну и мне это не нравится", – сказал тот мужчина, на что нынешний вице-президент США ответил: "Ваша страна – Соединенные Штаты Америки, как и моя".

Кроме того, Вэнс также выразил непонимание, почему иммигранты продолжают беспокоиться о ситуации на родине. Он подчеркнул, что, по его мнению, война в Украине является "этническим конфликтом", который для переехавших в США должен остаться в прошлом.

Политик подчеркнул, что мигранты должны в первую очередь защищать интересы Америки, считая свою новую родину приоритетной. В то же время он добавил, что среди украинских американцев встречал и разделяющих его взгляды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его администрация заиграют с кремлевским диктатором Путиным в вопросе войны, которую РФ ведет против Украины. Впрочем, ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так комментируют эксперты заявление Сергея Лаврова, что РФ не остановится на линии разграничения, потому что в РФ есть Конституция.




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Источник: https://x.com/JDVance/status/1894484552120148063
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