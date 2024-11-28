Команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет настаивать на временном прекращении огня в случае возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Будущий советник новоизбранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц в последние дни взвешивал несколько предложений по прекращению войны между Россией и Украиной, говорят источники.

"Хотя над деталями стратегии продолжается работа, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры", – говорят собеседники издания.

Ожидается, что представители администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени расходов на поддержку Украины. Волц в интервью телеканалу Fox сказал, что стоит "восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее".

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога помощником президента и специальным посланником по Украине и РФ.

Кит Келлог ранее предложил свой план прекращения войны в Украине, предусматривающий, что поставки американского оружия Киеву продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с РФ.

Следует отметить, что этим планом предполагалось прекращение огня на основе преобладающих линий соприкосновения. И Трамп вроде бы положительно отреагировал на эту стратегию.

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Переговорное решение о войне в Украине возможно, если США и Запад признают, что нет альтернативы состоявшемуся с того времени июньскому "мирному предложению "Путина" с поправкой на развитие "на земле", заявил пропагандистам РИА Новости замглавы МИД РФ Рябков.

"Если они будут упорствовать в своих ошибках и настаивать на каких-то ошибочно понятых схемах и будут накачивать ситуацию помощью, вооружениями, будут провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет. Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный – либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации".