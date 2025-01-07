Генеральный директор Марк Цукерберг Meta во вторник заявил, что Facebook и Instagram дадут приоритет свободе слова. Он объяснил, что причиной изменений стало большое количество ошибок.

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

Издание The Washington Post пишет, что компания Meta откажется от своей обширной программы проверки фактов. Закончится практика, направленная на ограничение распространения лжи на ее платформе.

Известно, что компания позволит своим пользователям писать и оценивать заметки, появляющиеся рядом с определенными сообщениями, добавляя контекст или опровергая ключевые утверждения.

Цукерберг объяснил изменения ошибками, допущенными командой компании по проверке фактов, и победой на президентских выборах Дональда Трампа, часто выступавшего против проверки фактов как препятствия свободе слова.

"Мы достигли точки, когда стало слишком много ошибок и слишком много цензуры, — сказал Цукерберг. “Недавние выборы также кажутся культурным переломным моментом. Поэтому мы собираемся вернуться к нашим корням, сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах”, — заявил он.

По данным издания, новая система заметок сообщества будет вводиться поэтапно в течение следующих нескольких месяцев и будет оттачиваться в течение 2025 года. План выглядит похожим на систему, введенную Илоном Маском после того, как он купил Twitter в 2021 году и сменил его название на X. Опора Маска на заметки сообщества вместо проверки фактов получила похвалу как разумная концепция, но также подверглась критике как недостаточная для сдерживания лжи и необоснованных теорий сговора на платформе.

Напомним, что Маск, как писал портал "Комментарии", назвал Зеленского "чемпионом всех времен".



