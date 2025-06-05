Дальше Украине придется воевать без США: какое решение приняли у Трампа

США все больше удаляются от украинской войны. Министр обороны США Пит Хегсет впервые не участвовал в Рамштайне. Трамп в разговоре с Путиным не высказал никаких возражений или оговорок относительно "удара возмездия", который россия "должна осуществить" в ответ на операцию "Паутина". Несколько публичных "трампистов" буквально истерили по поводу невероятного успеха той же операции "Паутина" – мол, это неоправданная эскалация, приблизившая мир к Третьей мировой. Все это составляющие одной цепи. Об этом пишет президент Первого добровольческого медицинского госпиталя Геннадий Друзенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Вишенка на тортик: Пентагон исподтишка перенаправил назначении Украине взрыватели для антидроновых ракет своим войскам на Ближнем Востоке. Беспристрастному наблюдателю очевидно, что, не справившись с вызовом завершения российско-украинской войны, администрация Трампа умывает руки. Чем дальше, тем больше она видит в Украине проблему, а не ключ к решению проблемы, которой есть путинская россия", – отметил Друзенко.

По его мнению, чтобы не повторить судьбу Южного Вьетнама, нам нужно понять, что Pax America is over – американского мира больше не существует. Титан надорвался. Как когда-то надорвался СССР.

Блогер отмечает, что Америка еще может, но уже больше не хочет нам помогать, – это факт. Впрочем, это трудно принять, но можно понять. Чего еще ждать от государства, которое за последние 4 года фактически за одну каденцию Байдена увеличило свой госдолг вдвое: с $12 до $24 трлн.

Читайте на портале "Комментарии" — глава Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоится в рамках встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Ранее стало известно, что он также пропустит заседание "Рамштайна" даже в формате видеосвязи. При этом пакет военной помощи Украине, принятый администрацией Джо Байдена, реализуется только до конца июня. С этого времени Украина фактически может остаться без помощи ключевого партнера. И все сводится к тому, что решение по следующим пакетам до сих пор не принято. Есть ли угроза, что мы перестанем получать помощь от США? Почему администрацией Трампа до сих пор решение о дальнейшей поддержке или неподдержке Украины не принято? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



