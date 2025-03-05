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Дания ответила Трампу по вопросу Гренландии: это было самое важное в речи

Реакция Дании на новые заявления Трампа о Гренландии.

сегодня, 13:44
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил удовлетворение заявлением президента США Дональда Трампа о Гренландии. По его словам, американский лидер озвучил важные слова о признании права Гренландии на самоопределение.

Дания ответила Трампу по вопросу Гренландии: это было самое важное в речи

Трамп хочет взять Гренландию под контроль США

Дональд Трамп в своей речи на заседании Конгресса заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия по соображениям национальной и международной безопасности, отметив, что "мы получим это так или иначе".

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять свое собственное будущее, и если вы захотите, мы поздравляем вас в США. Мы сохраним вас в безопасности, мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию до высот, о которых вы никогда раньше не думали", – сказал Трамп.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен во время визита в Финляндию ответил на вопросы местных журналистов по поводу заявлений Трампа.

"Это было важнейшее в его (Трампе) речи", — сказал Расмуссен имея в виду слова о праве гренландцев на самоопределение.

Лекке добавил, что важно, чтобы состоявшиеся на следующей неделе парламентские выборы были свободными и честными "без всякого международного вмешательства".

На заявления Трампа также ответил премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде, заявивший, что граждане острова не являются американцами или датчанами, потому что они гренландцы. Он добавил, что Соединенные Штаты должны это понять.

Трамп несколько раз говорил о желании взять Гренландию под контроль США. Первые такие заявления были во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год. Тогда он предлагал выкупить остров у Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США хотят переименовать Гренландию.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, хотят ли гренландцы присоединиться к США.



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