Дания ответила Трампу по вопросу Гренландии: это было самое важное в речи

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил удовлетворение заявлением президента США Дональда Трампа о Гренландии. По его словам, американский лидер озвучил важные слова о признании права Гренландии на самоопределение.
Трамп хочет взять Гренландию под контроль США
Дональд Трамп в своей речи на заседании Конгресса заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия по соображениям национальной и международной безопасности, отметив, что "мы получим это так или иначе".
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен во время визита в Финляндию ответил на вопросы местных журналистов по поводу заявлений Трампа.
Лекке добавил, что важно, чтобы состоявшиеся на следующей неделе парламентские выборы были свободными и честными "без всякого международного вмешательства".
На заявления Трампа также ответил премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде, заявивший, что граждане острова не являются американцами или датчанами, потому что они гренландцы. Он добавил, что Соединенные Штаты должны это понять.
Трамп несколько раз говорил о желании взять Гренландию под контроль США. Первые такие заявления были во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год. Тогда он предлагал выкупить остров у Дании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США хотят переименовать Гренландию.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса, хотят ли гренландцы присоединиться к США.
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