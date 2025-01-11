Даже, несмотря на дружбу с Трампом, Путин не полетит в США: чего боится диктатор

Администрация Дональда Трампа стремится найти решение по завершению войны в Украине в течение первых 100 дней после его инаугурации. Однако, как заявил в эфире 24 канала бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури, президент США должен быть чрезвычайно осторожным во взаимодействии с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, очень часто нарушающим договоренности.

Владимир Путин

При этом Тафури отметил, что Трампу и его администрации, вероятно, придется усилить поддержку Украины и санкции против России, чтобы достичь соглашения по прекращению войны. По его мнению, только таким образом можно вынудить Путина сесть за стол переговоров. Кроме того, эксперт добавил, что если снизить давление на диктатора, то достичь каких-либо договоренностей не удастся.

Кроме того, Тафури отметил, что Трамп имеет веские рычаги влияния на Кремль. По его словам, Россия очень заинтересована в ослаблении санкций, а также сокращении военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Впрочем, если рычаги давления не сыграют, тогда Трампу придется либо усиливать давление на РФ, либо наоборот, идти на компромисс, который эксперт считает плохой идеей, ведь тогда суверенитет и безопасность Украины будут поставлены под угрозу.

Также Тафури добавил, что якобы у Трампа и Путина сложились неплохие отношения. Впрочем, по его словам, трудно спрогнозировать, когда и где состоится их встреча.

Я думаю, что они встретятся лично, но вряд ли встреча состоится в США. Путин будет волноваться из-за этой поездки, как волнуется по поводу поездок в западные страны, ведь Международный уголовный суд предъявил ему обвинения. В Вашингтоне могут решить арестовать его", – подчеркнул эксперт.

То есть, подытожил он, визит Путина в США для него опасен, поэтому вряд ли он рискнет и приедет в Вашингтон даже несмотря на то, что сейчас Соединенные Штаты не являются членом конвенции МКС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что встреча Трампа и Путина вообще может не состояться в 2025 году.



