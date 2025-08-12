Даже природа против них: накануне встречи Трампа и Путина на Аляске ожидают великую стихийную беду

Городские власти Джуно, столицы штата Аляска, почти накануне запланированной встречи президентов США и России, призвали жителей пригорода, расположенного вблизи ледника Менденхолл, покинуть свои дома. Об этом сообщает Alaska Beacon.

Дональд Трампа и Путин (фото из открытых источников)

Как отмечается, во время сильного наводнения в прошлом году в долине было повреждено более 290 домов. Для предотвращения подобных инцидентов местные власти построили временные барьеры, однако они еще не проходили испытания в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Руководитель программ экстренной помощи Райан О'Шонесси пояснил, что чиновники в целом доверяют установленным сооружениям, однако не готовы проверять их эффективность ценой человеческих жизней, поэтому советуют покинуть опасную зону.

Также планируется закрытие одного из самых популярных туристических мест Аляски – рекреационной зоны ледника Менденхолл. Ранее для посетителей уже перекрыли доступ к тропе Наггет-Фолс.

В воскресенье поздно вечером, когда вода начала переливаться через ледяную плотину, жители Джуно получили на телефоны сигнал тревоги от местных властей. Ожидается, что в течение недели поток прорвется в озеро Менденхолл у подножия ледника, а оттуда до реки и жилых кварталов.

Первое подтопление в этом районе зафиксировали еще в 2011 году, оно было незначительным. Однако из-за климатических изменений ледник быстро уменьшается, что привело к более частым и масштабным наводнениям, пик которых пришелся на 2024 год.

По словам гидролога Национальной метеорологической службы в Джуно Аарона Джейкобса, в этом году высота ледяной плотины на четыре метра ниже, чем в прошлом, тогда как объем воды в озере остается близким к прошлогоднему — около 16 миллиардов галлонов. Это почти 67 миллионов тонн, что равняется весу 335 загруженных контейнеровозов.

Специалист добавил, что за последние несколько дней в районе выпало 20,3 см осадков, из-за чего уровень озера и рек уже вырос. В ближайшие дни дожди прекратятся, вода временно спадет, однако после прорыва плотины ее уровень снова резко повысится. Размер будущего наводнения пока предугадать невозможно — это будет зависеть от силы приливов, количества осадков и надежности защитных барьеров.

Перед пиком затопления жителям снова отправят экстренные уведомления на мобильные телефоны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме вышли с новыми подробностями предстоящей встречи Трампа и Путина. 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Основной темой переговоров станет завершение войны России против Украины.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что прекращение войны и остановка убийств для Трампа является приоритетом. На вопрос журналистов, будут ли рассматриваться другие темы двусторонних отношений, Левитт ответила, что главный акцент будет именно на урегулировании конфликта.