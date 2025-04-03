Делегация Украины снова собирается в США: что будет обсуждать

Делегация Украины совершит визит в США в самое ближайшее время. Он связан с обсуждением соглашения о "редкоземах" между двумя странами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Bloomberg".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глава Минфина США сказал, что группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Он добавил, что украинская сторона наняла адвоката и что сделка "готова с нашей со стороны США.

"Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", — констатировал Бессент.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам, которое не включает вопросы атомных электростанций. Сегодня же нардеп Ярослав Железняк опубликовал у себя в Телеграмм ряд пунктов якобы этого самого соглашения, которое, по словам парламентария, абсолютно невыгодно Украине и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности США. По словам Железяка, американцы могут получить контроль над всеми ископаемыми в Украине (нефтью, газом), как уже имеющимися, так и новыми. При этом управление будут осуществлять 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. Нардеп отмечает, что не представляет, как этот документ может быть ратифицирован парламентом. Не выглядит ли так, что США не оставляют нам права выбора в сложившейся ситуации? Что будет означать для Украины это соглашение, если оно будет поддержано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



