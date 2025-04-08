Дело не в прихоти Трампа: стало известно, почему США так нужны украинские ископаемые

Эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что США, стремясь заключить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, пытаются решить проблему зависимости от Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

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По словам Киричевского, эта стратегия является не просто инициативой президента Дональда Трампа, а частью более широкой политики США, начатой еще в 2018 году, когда было признано, что "оборонная промышленность США излишне зависит от поставок из Китая".

Он также отметил, что зависимость США от Китая проявляется даже в военной сфере: украинские ракеты, сбивающие российские снаряды, часто содержат китайские компоненты, а некоторые из запускаемых Россией ракет также имеют китайские детали.

Киричевский добавил, что Мао Цзэдун провозгласил, что Китай должен стать посредником между США и Россией, и теперь этот замысел реализует современный Китай. По его словам, будь у США другая администрация, она, вероятно, вынуждена была бы действовать аналогично администрации Трампа.

"В 2023 году влиятельные американские аналитики предупреждали правительство США о чрезмерной зависимости американского ВПК от китайских редкоземельных металлов. Для ведения войны с Китаем США нуждаются в ракетах, но для их производства они опять же используют китайские компоненты. Эту проблему не решали долгое время, и сейчас США, вероятно, пытаются подолжить".

Портал "Комментарии" писал, что требования США в соглашении о добыче полезных ископаемых могут угрожать экономическому суверенитету Украины, считает эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.