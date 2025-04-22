Дело сделано: Украину предупредили об опасном сценарии от США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал громкое заявление о прекращении войны в Украине, пообещав раскрыть детали мирного соглашения в течение трех дней и заверив, что документ будет подписан на этой неделе. Впрочем, политолог Владимир Фесенко сомневается в подлинности таких слов.

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По его убеждению, речь идет скорее о политической игре, чем о реальных сдвигах. По его словам, подобные обещания уже звучали от Трампа — сначала о завершении войны через 24 часа, впоследствии — о решающем дне 20 апреля. Нынешняя же "на этой неделе" — это очередная попытка выдать желаемое за действительное.

"Возможно Трамп получил сигнал от россиян, что они готовы договориться при определенных условиях, и решил, что эти условия можно выполнить, как-то нажать на украинцев, европейцев и договориться", — отметил Фесенко.

Кроме того, политолог предполагает, что сигналом могли быть упоминания о "пасхальном перемирии", которое фактически так и не наступило — российские войска продолжили обстрелы и наступили, несмотря на обещания тишины. Такие примеры лишь подтверждают ненадежность имитированных инициатив со стороны Кремля.

Фесенко добавляет, что хотя переговорный процесс на этой неделе действительно может активизироваться, это не значит, что достигнут прорыв. Опасность заключается в другом: США, стремясь показать прогресс, могут пойти на рискованный шаг — неформальные договоренности в отдельности с каждой стороной конфликта, после чего публично заявить об "удачном соглашении".

Однако такое соглашение, по его словам, будет крайне хрупким: без эффективных механизмов контроля и без рычагов воздействия на нарушителя. Это создаст иллюзию мира, которая обострит ситуацию в долгосрочной перспективе, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом попытается признать Крым российским.



