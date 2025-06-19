Дело совсем не в Ближнем Востоке: названа причина внезапного бегства Трампа с саммита G7

Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул состоявшийся на этой неделе саммит G7 в Канаде еще до его завершения. Как сообщает Financial Times, реальная причина его досрочного возвращения в Вашингтон может таиться не только в ближневосточном конфликте, как он официально заявил, но и в нежелании контактировать с отдельными мировыми лидерами.

Дональд Трамп. Фото: СNN

В частности, Трамп пропустил второй день встречи "Большой семерки", где планировались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя формально он объяснил свой отъезд необходимостью разрешения ситуации между Израилем и Ираном, источники FT отмечают, что американский лидер на самом деле был раздражен действиями президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон, накануне саммита, совершил символический визит в Гренландию — территорию, которую Трамп ранее предлагал "присоединить" к США. Французский президент провел там ряд мероприятий, включая подъем на борт датского военного корабля и визит к леднику, тем самым подчеркнув поддержку суверенитета Гренландии и Дании. Это спровоцировало недовольство Трампа, ранее неоднократно говорившего о желании сделать Гренландию частью США — даже намекая на возможность силового сценария.

После поездки Макрон также заявил о готовности Франции присоединиться к обучениям безопасности в регионе, что еще больше подчеркнуло разногласия между Парижем и Вашингтоном.

Как отмечают аналитики, внезапная поездка Трампа не только продемонстрировала его отстранение от ключевых международных тем, таких как война в Украине, но и подчеркнула обострение личных политических конфликтов с лидерами G7.

Портал "Комментарии" уже писал, что США перебросили 20 тысяч противодроновых боеприпасов, ранее планировавших передать Украине, на Ближний Восток.