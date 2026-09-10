Дело совсем не в войне: эксперт предупредил о циничном плане Трампа в Украине

Активизация Дональда Трампа вокруг российско-украинской войны может быть связана не только с внешней политикой США, но и внутренней предвыборной борьбой. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал кандидат политических наук, доцент ЛНУ имени Ивана Франко и заместитель директора Центра политических исследований Любомир Скочиляс.

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По его словам, повышенное внимание Трампа и его команды в Украину совпадают с приближением выборов в США. Политолог предполагает, что американский президент может использовать дипломатическую активность для укрепления собственных позиций, ведь обещание быстро завершить войну было одним из важных тезисов его внешнеполитической риторики.

"Очевидно, что Трамп таким образом пробует где-то улучшить свой рейтинг, возможно, поэтому новое включение в украинскую ситуацию, поскольку именно заявление о том, что он решит эту войну, было одним из ключевых внешнеполитических его заявлений", — пояснил Скочиляс.

В то же время, эксперт не верит в возможность быстрого прекращения российско-украинской войны. По его мнению, сложность конфликта уже должна продемонстрировать Вашингтону нереалистичность сценария молниеносного урегулирования.

Несмотря на это, нынешний интерес Трампа политолог называет благоприятным фактором для Киева. Пока украинский вопрос остается в центре Белого дома, Украина может рассчитывать на продолжение необходимой американской помощи.

"Нам нужна поддержка Соединенных Штатов — военная, финансовая, и пока Трамп все-таки проявляет этот интерес, мы можем рассчитывать на ее продолжение", — подчеркнул эксперт.

Однако после выборов ситуация, по прогнозу Скочиляса, способна измениться. Он предполагает, что интерес Вашингтона к украинской теме снова ослабнет, а Киеву придется прилагать дополнительные усилия для удержания внимания США.

"После выборов, какие бы там результаты ни были, снова произойдет спад интереса, и Украине придется всеми способами привлекать внимание Америки", — отметил политолог.

Существенный перелом в американской политике Скочиляс в ближайшее время не прогнозирует. По его оценке, более кардинальные изменения в подходах Вашингтона к Украине могут стать возможными только после последующей смены власти в США.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия постепенно сокращает технологическое преимущество Украины и все активнее сочетает массовое военное производство с новыми технологиями. Поэтому война может перейти в фазу, где самих инноваций Киеву будет недостаточно без масштабной промышленной поддержки Запада. Об этом в колонке для The Washington Post написал бывший руководитель Google Эрик Шмидт, неоднократно посещавший Украину.